La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, señaló que el Gobierno no ha descartado ninguna de las propuestas planteadas a resolver la crisis migratoria que se vive en la frontera de Chile con Perú.

Hace tres semanas, cientos de migrantes se encuentran varados en la zona con el objetivo de retornar a Venezuela. En conversación con T13 Radio, la autoridad se refirió a la idea de implementar un corredor humanitario, así como la posibilidad de que Venezuela repatrie a sus ciudadanos a través de vuelos.

“Estamos viendo las posibilidades que tenemos para cumplir con aquello. Si bien la migración no es un fenómeno nuevo, lo nuevo es que enfrentamos un número importante de personas que lo único que busca es salir del país“, dijo.

“Por tanto, tenemos la necesidad de generar acuerdos. Se ha hablado de un corredor humanitario, sea terrestre o aéreo, yo creo que no hay que descartar ninguna alternativa”, agregó.

Asimismo, y en torno al debate que se ha generado respecto a la aerolínea venezolana Conviasa, De la Fuente expresó que “yo, por lo pronto, no me centraría en la conversación sobre la línea aérea o no, más bien diría que estamos trabajando y buscando todas las alternativas, pensando en la más viable y óptima“.

Por otro lado, y sobre el llamado del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, a respetar los DD.HH. de sus compatriotas, la autoridad replicó que “como Gobierno en eso no me cabe ninguna duda, hemos estamos preocupados de los Derechos Humanos, nosotros tenemos suscritos acuerdos y tratados en esta materia, hemos sido muy respetuosos en aquello y, por la misma razón, están coordinadas todas las agencias a nivel regional para atender todas esas dificultades”.

Alcalde de Tacna emplazó al pdte. Boric

Finalmente, y consultada por la tensión que se ha generado con Perú y tras los dichos del alcalde de Tacna, De la Fuente dijo que “tenemos las mejores relaciones con la Cancillería peruana, hemos seguido conversando durante todos estos días. Lo que pasa es que sí correspondía que a raíz de los dichos del alcalde de Tacna, nosotros como país hiciéramos presente que no es aceptable la ofensa al Presidente de la República”.

“Pero eso ha significado que se corte el diálogo, al revés, hemos seguido todos estos días comunicados monitoreando la situación de la frontera norte con un diálogo muy fluido (…) entonces, la verdad no hay una situación de tensión con el Perú (…) claramente estamos ambos países preocupados“, zanjó.