Gobierno llama a mayores de 60 años a vacunarse y recuerda derecho de trabajadores a media jornada laboral para ir a vacunatorios

Los ministerios de Trabajo y Salud llamaron a las personas mayores de 60 años a vacunarse, en el marco de la Campaña de Invierno 2026.

Este miércoles, la subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro, y su par de Trabajo, Gustavo Rosende, acudieron a un operativo donde se inoculó a conductores de 60 años y más de Buses Vule en Maipú, empresa donde el 27% de su dotación es parte de dicho grupo etario.

En la instancia, las autoridades recalcaron que las enfermedades provocadas por virus respiratorios han tenido un alza durante las últimas semanas.

Por ello, afirmaron que es “urgente” que las personas de 60 años y más pasen la temporada invernal vacunadas.

Además, recordaron que los trabajadores tienen derecho a solicitar medio día en sus lugares de trabajo para inocularse contra la influenza y COVID-19.

El subsecretario Rosende sostuvo que “ninguna persona debería elegir entre cuidar su salud y cumplir con su jornada laboral. Cuidar la salud no puede significar un costo para las personas trabajadoras”.

Y que la normativa vigente “garantiza un permiso laboral de medio día para que puedan vacunarse sin ver afectada su remuneración ni su jornada de trabajo. Hacemos un llamado a los trabajadores a ejercer este derecho y a los empleadores a facilitar este proceso, porque vacunarse protege a las personas, a sus familias y a los lugares de trabajo”.

Por otro lado, la subsecretaria Pizarro dijo que “para reforzar la vacunación en los grupos objetivos y que son los grupos de mayor riesgo de enfermedad grave y de muerte, desde el Ministerio de Salud estamos impulsando una campaña de contactabilidad en tres regiones del país con mensajería directa a las personas que aún no han sido vacunadas”.

Se trata de Arica y Parinacota, Coquimbo y Los Ríos, regiones donde hay coberturas de vacunación más bajas en personas de entre 60 y 64 años.

En general, la cobertura de inoculación en mayores de 60 años y niños entre 6 meses y 5 años alcanza solo el 60%, mientras que la población objetivo a nivel nacional llega a 75% de vacunación.