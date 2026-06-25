Peaje a luca, restricción a camiones y más: Autoridades detallan plan de contingencia por fin de semana largo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Transportes entregaron detalles sobre el plan de contingencia de cara al fin de semana largo por el feriado del lunes 29 de junio.

Dicho día es feriado por la conmemoración religiosa por el día de San Pedro y San Pablo.

Las autoridades proyectan que más de 900 mil personas viajen en buses interurbanos y alrededor de 400 mil autos salgan de la Región Metropolitana.

En esa línea, se prevé que el mayor flujo de salida ocurra este viernes 26 de junio entre las 18:00 y 22:00 horas, mientras que para el retorno el peak de tráfico se daría el lunes 29 entre las 16:00 y 20:00 horas.

Peaje a luca y otras medidas por fin de semana largo

El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, llamó a la ciudadanía a planificar sus viajes y aprovechar los incentivos tarifarios para evitar tacos.

En ese sentido, se aplicará el peaje a mil pesos para autos y camionetas en puntos específicos de las Rutas 68 y 5 Norte.

Viernes 26: 07:00 a 13:00 horas

Sábado 27: 07:00 a 10:00 horas

Para el retorno del lunes 29 de junio, la medida regirá desde 07:00 a 12:00 horas en las Rutas 68, 5 Sur y 5 Norte.

También habrá rebajas del 50% en el peaje a camiones en las Rutas 68 y 5 Norte el viernes 26, sábado 27 y lunes 29 entre las 00:00 y 7:00 horas.

A ello se suma la restricción al tránsito de camiones, aplicando bloqueos en horarios de mayor flujo en las Rutas 5 Norte, 68 y 5 Sur. Esta medida se toma para facilitar el tránsito de vehículos livianos.

El teniente coronel de Tránsito y Carreteras de Carabineros, Néstor Vega, detalló que durante el fin de semana largo la institución desplegará distintos controles en carreteras.

“El control de velocidad para nosotros ha sido un principal objetivo, ya que es la principal causa de accidentes de tránsito que producen fallecidos. Respecto a la fiscalización de los vehículos, nos vamos a concentrar en los sistemas de retención infantil, en los que los sistemas de los vehículos estén funcionando correctamente y que la documentación sea la correspondiente”, dijo.

Por su parte, el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, comentó que durante este año se han realizado más de 42 mil controles a buses. De ese total, 5.800 han tenido infracciones menores y 23 han sido retirados de las vías.

En cuanto a los viajes en buses interurbanos, la autoridad llamó a “utilizar el cinturón de seguridad, ya que hemos realizado 95 mil fiscalizaciones y más de 2.900 personas han sido citadas al juzgado de policía local por el incumplimiento de esta medida, arriesgando multas de $71 mil a $100 mil”.