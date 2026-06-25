Avanza en el Senado proyecto que autoriza aumentar el endeudamiento fiscal en US$ 6.200 millones

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general y en particular el proyecto que autoriza al presidente José Antonio Kast para el aumento del endeudamiento fiscal por hasta US$6.200 millones durante 2026.

La iniciativa, que fue respaldada por 3 votos a favor y 2 en contra, pasará a ser discutida en Sala.

En la instancia, además, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que “el Presupuesto 2026 que se aprobó no está financiado”, “tiene la omisión de ciertos gastos” y “la mayor deuda (solicitada) viene a financiarlo”.

Mientras que la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, dijo que “el mayor endeudamiento solicitado responde principalmente al deterioro del déficit fiscal respecto al proyectado en la Ley de Presupuestos de 2026”.

Las proyecciones para este año ubican la deuda bruta entre 43,1% y 43,6% del PIB, “reduciendo el margen respecto al nivel prudente definido por la regla fiscal (45% del PIB)”, acotó.

Y agregó que “operar cerca de ese umbral o sobrepasarlo no es inocuo: una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses, componente que ya registra presiones crecientes, y puede presionar al alza las tasas de interés, encareciendo el crédito para hogares y empresas, afectando la actividad económica y reduciendo el margen de maniobra fiscal ante eventos extraordinarios adversos”.

Cabe recordar que el proyecto fue anunciado a comienzos de junio por el jefe de la billetera fiscal.

Según se dio a conocer, la propuesta combina un déficit proyectado para este año de 2,4 puntos del PIB, que supera en casi un punto el 1,5% con que se elaboró la ley de presupuesto el año pasado, y una deuda flotante de US$ 1.500 millones que el Estado mantiene principalmente con pequeñas y medianas empresas.