El llamado del general director de Carabineros a padres de jóvenes que delinquen: “Hay una responsabilidad moral de saber qué hacen en las noches”

“No es posible que las personas tengan miedo de salir debido a estas bandas” criminales.

Con esas palabras, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, abordó la situación delictual, luego de la fatal encerrona en San Bernardo que provocó la muerte de un niño de 12 años.

Fue la madrugada del martes cuando un grupo de seis individuos intimidó y robó un auto a un grupo familiar que se encontraba en dicha comuna. El menor de edad quedó atrapado en el vehículo, falleciendo por asfixia debido al cinturón de seguridad que tenía en el cuello.

En un comienzo, se logró la detención de cuatro involucrados: dos de 17 años, un tercero de 18 y otro de 21 años. Los menores de edad quedaron bajo internación provisoria y los otros dos con prisión preventiva.

Entre la noche del miércoles y la mañana de este jueves, autoridades confirmaron la detención de otros dos hombres vinculados al hecho, quienes pasarán a control de detención y formalización durante esta mañana.

“Hay una responsabilidad moral” de los padres

Bajo ese contexto, el mandamás de la institución policial hizo un llamado a los padres de “todos estos niños, adolescentes, delincuentes, que en las noches, sobre todo, están causando mucho temor”.

“Es obligación de todos ellos también; hay una responsabilidad moral de saber qué es lo que están haciendo en las noches, porque son los que están atemorizando a toda la juventud“, afirmó.

Y añadió que “no es posible que nuestros jóvenes, las personas en general, tengan miedo en la noche de salir, producto precisamente de estas bandas”.

Respecto a los seis arrestados por el crimen, Araya aseguró que deben responder ante la justicia y “todo lo que diga relación con la prisión. Ahí es donde deben estar, y no andar en las calles causando tanto daño y tanto temor”.