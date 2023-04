En entrevista con CNN Chile, el alcalde de Tacna, Pascual Güisa, emplazó en duros términos al presidente Gabriel Boric ante la gran cantidad de personas migrantes que están varadas en la frontera con Perú con el fin de salir de Chile: “Un presidente de Chile que no toma las medidas adecuadas. Ojalá que el pueblo chileno piense bien y pueda elegir nuevamente a autoridades que estén a la altura (…). No debemos permitir que, nuevamente -y disculpe la expresión, le pido muchas disculpas-, gobernantes que fueron unos irresponsables, ‘hijos de la guayaba’, que enfrentaron a dos pueblos hermanos como Chile y Perú hace dos siglos. Y ahora no debemos permitir que un innombrable, y discúlpeme, pueblo chileno, irresponsable, como su presidente, esté trasladando los problemas a la frontera. Esto no lo debemos permitir, hermanos”.