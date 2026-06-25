Vacaciones de invierno en Santiago: KidZania incorpora laboratorio de fotoprotección para niños

KidZania Santiago incorporó una nueva actividad para las vacaciones de invierno.

Se trata de un laboratorio interactivo de fotoprotección impulsado por ISDIN, donde niños y niñas pueden aprender sobre radiación ultravioleta, cuidado de la piel y uso de protector solar a través de una experiencia práctica.

El espacio comenzó a funcionar este lunes 22 de junio y quedará instalado de forma permanente en el parque.

La actividad está incluida dentro del valor de la entrada general de KidZania, por lo que no requiere un pago adicional una vez dentro del recinto.

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¿En qué consiste la activación?

La propuesta está pensada como una experiencia educativa breve y participativa.

Primero, los niños conocen qué es la radiación UV y cómo puede afectar la piel.

Luego elaboran su propio fotoprotector, mientras se les explica la función de sus componentes.

Al final del recorrido, reciben una pulsera con sensor UV, que cambia de color cuando detecta exposición a radiación solar.

El contenido de la actividad apunta a una idea relevante para las familias: la protección solar no es solo un tema de verano.

La Organización Mundial de la Salud advierte que la radiación ultravioleta proviene principalmente del sol y que la sobreexposición puede provocar daños en la piel y los ojos.

Entre sus recomendaciones están buscar sombra, usar ropa protectora, sombrero, lentes de sol y aplicar protector solar adecuado.

En la misma línea, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalan que la protección frente a los rayos UV debe considerarse durante todo el año.

Esto incluye días fríos o nublados, ya que la radiación puede seguir presente aunque la temperatura sea baja.

¿Qué es KidZania y cuánto cuesta?

KidZania Santiago funciona como una ciudad a escala donde niños y niñas pueden asumir distintos roles mediante juegos de simulación.

En el parque pueden participar en actividades inspiradas en oficios y profesiones, como bomberos, chefs, científicos o pilotos.

El recinto está recomendado principalmente para niños de 4 a 14 años y cuenta con una ciudad de más de 7.000 metros cuadrados con experiencias de juego de rol.

El laboratorio de ISDIN se suma a las más de 60 actividades disponibles en el parque, de acuerdo con la información entregada por la marca.

KidZania Santiago está ubicado en Av. Presidente Riesco 5330, Boulevard -2 Vida Parque, Parque Araucano, Las Condes.

Los valores online 2026 informados por el recinto son de $23.950 para niños de 4 a 17 años, $12.950 para infantes de 2 a 3 años, $11.950 para adultos de 18 a 59 años y $11.950 para personas mayores de 60 años.

Las entradas, en tanto, están disponibles en el sitio oficial de KidZania Santiago.