José Antonio Kast conversa con Delcy Rodríguez y anuncia gestiones para enviar ayuda humanitaria a Venezuela

El presidente José Antonio Kast informó que conversó por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle la solidaridad de Chile tras el terremoto que afectó al país caribeño.

A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que el Gobierno está gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el eventual despliegue de equipos de rescate.

“Acabo de conversar por teléfono con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano”, escribió Kast.

En su publicación, el Presidente afirmó que Chile prepara asistencia para apoyar la respuesta ante la emergencia.

“Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto”, agregó.

Según información conocida por CNN Chile, la llamada entre Kast y Rodríguez duró cerca de tres minutos.

Durante la conversación, la autoridad venezolana manifestó especial interés en el apoyo de rescatistas y en la experiencia de Chile frente a emergencias sísmicas.