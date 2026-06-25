Del escenario al bus de batalla: Olivia Rodrigo aterriza en Fortnite con flamante nueva skin

Olivia Rodrigo llega a Fortnite con una nueva colaboración que incorpora a la cantante al universo del popular videojuego de Epic Games.

El contenido estará disponible desde este 25 de junio, en el marco de una nueva actualización del juego que suma novedades para distintos modos, incluido Fortnite Festival.

La llegada de Rodrigo ocurre pocos días después del lanzamiento de su tercer álbum, “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, publicado el 12 de junio. Fans ya habían detectado pistas dentro del mapa del juego, como elementos visuales asociados a la estética del disco.

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A qué hora llega la skin a Fortnite

La colaboración de Olivia Rodrigo llegará a la tienda de Fortnite este jueves 25 de junio, tras la actualización de la noche.

Según la información reportada, el contenido estará disponible desde las 19:00 horas de Colombia, 21:00 horas de Argentina y cerca de las 20:00 horas de Chile.

Cómo conseguir la skin

Para conseguir la skin de Olivia Rodrigo, los jugadores deberán ingresar a la tienda de objetos de Fortnite una vez que el contenido esté disponible.

Hasta ahora, Epic Games no ha detallado oficialmente el precio exacto del contenido, por lo que el valor final deberá confirmarse directamente en la tienda del juego.