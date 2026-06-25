Nuevo periodo del Subsidio de Arriendo 2026: Cuándo postular, requisitos y montos del beneficio

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció la próxima apertura del llamado regular 2026 al Subsidio de Arriendo, beneficio estatal dirigido a personas y familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.

Las postulaciones estarán disponibles entre el 7 de julio y el 7 de agosto, tanto de manera online como presencial.

Según informó el Minvu, el trámite podrá realizarse 100% en línea a través del sitio web www.minvu.cl, con Clave Única, o de forma presencial en las oficinas Serviu a lo largo del país.

¿Cuánto entrega el Subsidio de Arriendo 2026?

Las personas seleccionadas recibirán un subsidio total de 170 UF, equivalente a cerca de $6.940.000.

El beneficio se entrega de forma mensual, con un tope de 4,2 UF, aproximadamente $171.400, para el arriendo de una vivienda cuyo valor mensual no supere las 11 UF, cerca de $449.000.

En el caso de viviendas ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el monto máximo mensual del subsidio sube a 4,9 UF, cerca de $200.000.

Para esas regiones, el valor máximo del arriendo no podrá superar las 13 UF, equivalentes a aproximadamente $530.700.

De acuerdo con el Minvu, la convocatoria de este año proyecta beneficiar a más de 8.450 familias.

Requisitos para postular al Subsidio de Arriendo

Entre los principales requisitos para postular al llamado regular 2026 se encuentran:

Contar con Cédula de Identidad vigente . En el caso de personas extranjeras, deben presentar Cédula de Identidad para extranjeros vigente.

. En el caso de personas extranjeras, deben presentar Cédula de Identidad para extranjeros vigente. Postular al menos con cónyuge, conviviente civil, conviviente, hijo o hija.

Las personas de 60 años o más al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar y pueden postular solas.

al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar y pueden postular solas. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 70% de calificación socioeconómica.

(RSH) y no superar el tramo del de calificación socioeconómica. Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF , cerca de $163.300 , en una cuenta de ahorro para la vivienda.

, cerca de , en una cuenta de ahorro para la vivienda. El ahorro debe estar depositado como máximo el día anterior a la postulación.

Contar con un ingreso familiar mensual entre 7 UF, cerca de $285.700, y 25 UF, aproximadamente $1.020.500.

Por cada integrante del núcleo familiar que exceda de tres personas, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF, equivalente a cerca de $326.600.

¿Cómo postular?

El Minvu informó que habrá dos alternativas para postular al Subsidio de Arriendo 2026.

En línea: a través del sitio web www.minvu.cl , con Clave Única.

a través del sitio web , con Clave Única. Presencial: en oficinas Serviu a lo largo del país.

Qué permite el beneficio

El Subsidio de Arriendo permite arrendar una vivienda en cualquier región y comuna del país.

Además, las personas beneficiadas podrán postular posteriormente a subsidios para la compra de una vivienda, como el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49) o el Subsidio para Sectores Medios (DS 1).

Quienes necesiten más información pueden revisar el sitio web del Minvu o llamar a Minvu Aló, al 22 901 11 11 desde celulares o al 600 901 11 11 desde teléfonos fijos.