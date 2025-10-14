Corte declaró admisible recurso de Sernameg para revertir libertad condicional de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo

La Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique dejó en libertad condicional a Mauricio Ortega, que estuvo por cerca de 9 años tras las rejas.

La Corte de Apelaciones de Aysén declaró admisible el recurso de amparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), el cual busca revertir la libertad condicional de Mauricio Ortega, condenado por agredir a su expareja Nabila Rifo en 2016, donde la mujer perdió ambos globos oculares.

“Reiteramos que desde el Servicio estamos tomando todas las medidas para resguardar la seguridad y protección de la víctima mientras este proceso sigue su curso. Reafirmamos nuestro compromiso con ella y con todas las mujeres que viven violencia de género”, señaló Sernameg.

La semana pasada, se dio a conocer que la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique dejó en libertad condicional a Ortega, tras permanecer más de nueve años en la cárcel.

El condenado cumplía una pena de 18 años de presidio, luego de que la Corte Suprema rebajara la condena inicial de 26 años, al descartar el delito de femicidio frustrado.

A pesar de que aún le restan más de ocho años de condena, la comisión resolvió otorgarle el beneficio penitenciario tras revisar su caso junto al de otros internos de recintos penales de la Región de Aysén.

Tras ello, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, confirmó que el Ejecutivo apelaría al fallo que dejó en libertad condicional a Mauricio Ortega.