País nabila rifo

Corte declaró admisible recurso de Sernameg para revertir libertad condicional de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo

Por CNN Chile

14.10.2025 / 09:31

{alt}

La Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique dejó en libertad condicional a Mauricio Ortega, que estuvo por cerca de 9 años tras las rejas.

La Corte de Apelaciones de Aysén declaró admisible el recurso de amparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), el cual busca revertir la libertad condicional de Mauricio Ortega, condenado por agredir a su expareja Nabila Rifo en 2016, donde la mujer perdió ambos globos oculares.

“Reiteramos que desde el Servicio estamos tomando todas las medidas para resguardar la seguridad y protección de la víctima mientras este proceso sigue su curso. Reafirmamos nuestro compromiso con ella y con todas las mujeres que viven violencia de género”, señaló Sernameg.

La semana pasada, se dio a conocer que la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique dejó en libertad condicional a Ortega, tras permanecer más de nueve años en la cárcel.

El condenado cumplía una pena de 18 años de presidio, luego de que la Corte Suprema rebajara la condena inicial de 26 años, al descartar el delito de femicidio frustrado.

A pesar de que aún le restan más de ocho años de condena, la comisión resolvió otorgarle el beneficio penitenciario tras revisar su caso junto al de otros internos de recintos penales de la Región de Aysén.

Tras ello, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, confirmó que el Ejecutivo apelaría al fallo que dejó en libertad condicional a Mauricio Ortega.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Corte declaró admisible recurso de Sernameg para revertir libertad condicional de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo
Publican nómina de convocados al Servicio Militar 2026: Revisa si fuiste sorteado y quiénes pueden excusarse
Ruud van Nistelrooy elogia al Mundial Sub 20 en medio de su visita a Chile: "Estoy disfrutando mucho del nivel"
Guns N’ Roses en Chile hoy: Horarios, accesos, cortes de tránsito y todo lo que debes saber del concierto
Dudas por financiamiento del Proyecto de sala cuna universal
Detienen a sujeto por vender piezas arqueológicas en redes sociales: Están avaluadas en cerca de $7 millones