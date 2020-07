En medio de la discusión por el retiro del 10% de los fondos previsionales, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), no descartó recurrir al Tribunal Constitucional (TC) mientras que se ha generado una división sobre el quórum necesario de esta iniciativa.

Para abordar el escenario que se viene, CNN Chile conversó con los abogados constitucionalistas Jorge Correa Sutil y Fernando Atria. Este último señaló que “esta es claramente una disposición transitoria que va a tener un efecto transitorio, permite el retiro del 10% en las condiciones que indica por una sola vez”.

“Es evidentemente una disposición transitoria, no hay subterfugio ahí. El quórum habitual de una reforma constitucional es de 3/5 y no 2/3, se necesita una razón especial para que sea aplicable una regla excepcional que suba el quórum a 2/3″, indicó.

Lee también: Piñera: “No siento que uno experimente una derrota cuando lucha con convicción”

Por otra parte, Correa Sutil explicó que “la Constitución establece dos mecanismos para reformarla, la regla general es de 3/5, pero hay algunas excepciones, entre ellas está el capítulo sobre derechos fundamentales”.

“A mi juicio el capítulo establece muy pocas reglas sobre seguridad social, pero una de ellas es que permite al legislador establecer cotizaciones y a mí me parece, y así creo lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que las cotizaciones son para la seguridad social y si esa regla estuviera en la Constitución, que es mi tesis que está, entonces está reforma requiere de 2/3″, puntualizó.

“Los 2/3 se reunieron ayer en el Senado y es probable que se reúnan hoy, entonces me parece que está es una discusión ociosa, no tiene gran importancia, ya que no habría ningún vicio de constitucionalidad que se podría alegar“, añadió.

“Me parece a mí que no hay ninguna posibilidad de llevar esto al TC en la medida en que hayan 2/3“, cerró.

Lee también:Patricio Santamaría y proceso constituyente: “Si hay comunas en cuarentena, impide hacer el plebiscito”