Contraloría advierte que el gasto del Estado subió un 4,5 % en el tercer trimestre de 2025

El monto de la ejecución presupuestaria aumentó un 4,5 % en el tercer trimestre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior.

La Contraloría General de la República (CGR) publicó este viernes el Informe de Gestión Financiera del Estado (IGFE), el cual reveló que durante el tercer trimestre de 2025 se ejecutaron en total $124,6 billones del presupuesto público. En el estudio se analizaron 709 entidades públicas, que abarcan desde instituciones de educación superior hasta empresas estatales.

El informe, elaborado por la División de Contabilidad y Finanzas Públicas de la Contraloría, explicó que este monto se distribuye entre el sector público, el sector municipal, las empresas estatales y las instituciones estatales de educación superior.

Desde el organismo fiscalizador indicaron que del total de $124,6 billones del gasto del Estado, la distribución fue la siguiente:

En el sector público se emplearon $79,1 billones.

se emplearon En las empresas estatales se ejecutaron $33,7 billones ; de ese total, $23 billones correspondieron a Codelco .

se ejecutaron ; de ese total, correspondieron a . En el sector municipal se destinaron $10,4 billones .

se destinaron . En las instituciones estatales de educación superior se utilizaron $1,4 billones.

En el informe, la Contraloría destacó la ejecución presupuestaria de los Gobiernos Regionales y detectó que la mayor parte del gasto de las municipalidades se destina a personal.

Resultados de los Gobiernos Regionales y municipalidades

El organismo fiscalizador identificó a los Gobiernos Regionales como una de las entidades públicas que registró un mayor aumento del gasto durante 2025. En el tercer trimestre se ejecutaron $1,125 billones, lo que representa un incremento del 27,6 % en comparación con el mismo período de 2024.

La Contraloría explicó que la mayor parte de estos recursos se destinó a inversión en los territorios y que el aumento se explica por “las mayores transferencias corrientes y de capital e iniciativas de inversión”. En cuanto a los ingresos, estos sumaron $1.316.510 millones.

En el caso de las municipalidades, durante el tercer trimestre los ingresos alcanzaron los $11,8 billones, superando los $11,4 billones registrados en 2024. Tras analizar los resultados, la Contraloría concluyó que la mayor parte del gasto municipal se concentra en el personal.

Gastos municipales:

Sueldos y remuneraciones del personal : 47,4 % del presupuesto. Bienes y servicios de consumo (insumos, contratos o servicios básicos): 21,5 %. Transferencias corrientes , correspondientes a subsidios o aportes del Estado: 20,7



Empresas del Estado e instituciones estatales de educación superior

Las empresas estatales registraron utilidades por $967.274 millones, lo que representa una mejora respecto de los $813.893 millones obtenidos en el tercer trimestre de 2024. La Contraloría destacó a ENAP, BancoEstado, Codelco y las empresas portuarias por presentar los mejores resultados:

ENAP: $485.148 millones.

BancoEstado: $382.547 millones.

Codelco: $109.387 millones.

Empresas Portuarias: $46.802 millones.

Otro aumento relevante se registró en los recursos destinados a la educación superior. El Ministerio de Educación transfirió $2.184.735 millones a universidades públicas y privadas, de los cuales el 74,6 % se destinó al financiamiento de la gratuidad.

Resultados de los ingresos

El organismo fiscalizador observó que los ingresos del sector público disminuyeron en comparación con los registrados en 2024. En total, durante 2025 se recaudaron $89,0 billones, cifra inferior a los $91,5 billones del año anterior.

A juicio de la Contraloría, esta disminución se explica principalmente por un menor endeudamiento del Estado, equivalente a $6,2 billones. Es decir, el Gobierno recurrió en menor medida a préstamos o emisión de deuda.

Otro aspecto relevante del informe es el aumento en la recaudación de impuestos, que totalizó $4,2 billones durante el período analizado.

Asimismo, las inversiones financieras aumentaron y pasaron a representar el 12,1 % del PIB, alcanzando un total de $40,0 billones en el tercer trimestre de 2025.

Por último, la Contraloría señaló que la deuda pública también se incrementó, llegando a $130,3 billones, lo que equivale al 39,4 % del PIB en 2025, cifra superior al 38,2 % registrado al cierre de 2024.