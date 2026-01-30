Hacienda anuncia recorte de $800 mil millones y confirma déficit fiscal de un 2,8% en 2025

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó que los resultados del déficit fiscal se deben a una menor recaudación de ingresos fiscales, por lo que se deberán recortar $800 mil millones del gasto público.

Durante el viernes, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, entregaron las cifras del balance del presupuesto utilizado por el Gobierno en 2025.

En total, se anunció que se recortarán $800 mil millones del gasto público y que la deuda pública alcanzó un 41,7% del PIB.

Cifra que Grau destacó, ya que “por primera vez en casi 20 años se frenó la deuda pública”.

“Este mejor resultado se explica por un mayor crecimiento y tipo de cambio. Ambos componentes aportan la mitad de esta mejora”, explicó.

El resultado negativo del déficit fiscal

Respecto del resultado del déficit fiscal efectivo, el jefe de la billetera fiscal reportó que fue de un 2,8%, mayor a la cifra cercana al 2,5% estimada por expertos.

El secretario de Estado aclaró que la cifra no se debió al gasto público, sino a los bajos ingresos fiscales recaudados, los que cayeron un 3,4% en el último trimestre de 2025.

A lo que el titular de Hacienda atribuye a tres causas:

Menores impuestos pagados por las empresas: antes de la pandemia, la recaudación por impuestos de primera categoría de grandes empresas alcanzaba en promedio un 3,5% , por encima del 3,2% registrado en 2025, lo que significa una caída de 0,4 puntos del PIB.

antes de la pandemia, la recaudación por impuestos de primera categoría de grandes empresas alcanzaba en promedio un , por encima del registrado en 2025, lo que significa una caída de puntos del PIB. Menor recaudación de lo proyectado en impuestos mensuales (PPM): el Gobierno esperaba que los PPM crecieran un 6,9% , pero la recaudación solo aumentó un 2,2% . Esto se explica porque los 11 contribuyentes más grandes (grandes empresas no mineras) registraron una caída del 31,7% en el segundo semestre de 2025.

el Gobierno esperaba que los PPM crecieran un , pero la recaudación solo aumentó un . Esto se explica porque los 11 contribuyentes más grandes (grandes empresas no mineras) registraron una caída del en el segundo semestre de 2025. Fortalecimiento del peso chileno frente al dólar: el Estado recibe algunos impuestos en dólares y, en 2025, la divisa estadounidense registró un tipo de cambio más bajo de lo proyectado, por lo que se recaudaron $205.452 millones menos de lo estimado.

Por ello, Grau anunció un recorte —por sobre y por debajo de la línea— de $800 mil millones del gasto público y la creación de una comisión experta que analice la recaudación tributaria, para determinar si se trata de una situación puntual o permanente.

Además, comentó que se reunirá con el próximo ministro de Hacienda del gobierno de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, para realizar el traspaso.