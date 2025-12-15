Congreso posterga votación de proyecto sobre contribuciones a adultos mayores en semana marcada por negociaciones políticas

Mientras parlamentarios negocian la conformación de comisiones y mesas, la agenda legislativa se concentra en acusaciones constitucionales, proyectos sectoriales y la revisión del último IPoM de 2025 en el Senado.

En una semana posterior al intenso ciclo electoral, el Congreso Nacional retomó sus actividades con una agenda marcada más por definiciones políticas que por avances legislativos sustantivos. En ese contexto, se desplazó la votación del proyecto que busca beneficiar a los adultos mayores en materia de contribuciones.

Durante estos días, los parlamentarios se abocan principalmente a las negociaciones para la conformación de las comisiones y de las mesas de ambas cámaras, proceso que se extenderá hasta el 11 de marzo de 2026.

Proyectos en carpeta y votaciones clave

Pese a ese escenario, el oficialismo busca avanzar en iniciativas consideradas relevantes para la próxima administración, como el proyecto que crea el nuevo instrumento de financiamiento para la educación superior (FES), la iniciativa de Sala Cuna y el proyecto sobre contribuciones para personas mayores.

En la Cámara de Diputadas y Diputados, este lunes desde las 16:00 horas la Sala discute y vota la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, la que llega con recomendación unánime de aprobación desde la comisión revisora.

El miércoles, en tanto, se espera que la Cámara aborde, en cuarto lugar de la tabla, el proyecto que establece beneficios para adultos mayores respecto del impuesto territorial y modifica los aportes al Fondo Común Municipal.

Agenda de comisiones en la Cámara

El martes 16, la Comisión de Gobierno inicia el estudio de tres mociones parlamentarias que proponen eliminar los feriados irrenunciables en jornadas electorales.

Ese mismo día, la Comisión de Agricultura continúa la tramitación del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para regular el desarrollo de zonas residenciales en áreas rurales, iniciativa que mantiene discusión inmediata por parte del Ejecutivo.

El miércoles 17, la Comisión de Medio Ambiente vota en general el proyecto que establece medidas de protección de los cielos en zonas de valor científico para la observación astronómica.

Semana del IPoM en el Senado

En el Senado, la atención se centra en el último Informe de Política Monetaria (IPoM) de 2025. El miércoles 17, desde las 10:30 horas, la Comisión de Hacienda recibe la presentación del Banco Central.

Ese mismo día, la Comisión de Educación continúa el análisis del proyecto que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios superiores y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, conocido como FES.

De esta forma, el Congreso enfrenta una semana donde las definiciones políticas y la agenda económica marcan el ritmo del trabajo legislativo.