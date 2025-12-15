Economista Sebastián Edwards y futuro gobierno de Kast: “Tiene que nombrar un gabinete de gran peso específico y ahí hay algunas dudas”

El también académico de la Universidad de California además recalcó que "la ciudadanía tiene enormes expectativas, y el gran desafío es no defraudar esas expectativas".

El economista y académico de la Universidad de California (UCLA), Sebastián Edwards, se refirió al triunfo del Presidente electo José Antonio Kast, quien derrotó a Jeannette Jara en la segunda vuelta del pasado 14 de diciembre.

En conversación con Diario Financiero, Edwards aseguró que “la ciudadanía tiene enormes expectativas, y el gran desafío es no defraudar esas expectativas. Eso requiere tomar medidas inmediatas que entreguen una señal clara de que efectivamente será un gobierno de emergencia”.

“El gobierno no debe perder ni un minuto en rencillas políticas. Cuestiones como quién presidirá la Cámara deben zanjarse en las próximas semanas, antes de la transmisión del mando. No deben distraer de la toma de decisiones importantes. Una medida de gran significado sería lograr la aprobación del proyecto de la RUF en pocos días. En lo económico es esencial destrabar el máximo de proyectos de inversión“, añadió él.

Consultado sobre si Kast debe aspirar a un gobierno de coalición o a sólo una alianza, sostuvo que “un gobierno de coalición es de vital importancia. Mientras más amplia mejor. Nada de la tontería de los ‘círculos concéntricos’ que ideó el Frente Amplio. JAK incluso debiera considerar nombrar en puestos de gran responsabilidad a personas de centro izquierda que han pertenecido al círculo del laguismo. Mientras más gente esté adentro, mejor“.

Además, se le preguntó sobre las medidas más urgentes, ante lo cual acotó que “es fundamental que en la primera semana la población entienda que las posiciones de campaña eran serias. Como dije, lograr un acuerdo para aprobar la RUF es de esencia. También cambios en las instrucciones a carabineros, y la introducción en el día uno de una batería de proyectos legislativos que aborden los temas migratorios, sociales como vivienda, y económicos“.

“Ahora, para que esto funcione JAK tiene que nombrar un gabinete de gran peso específico. Y ahí hay algunas dudas, especialmente en lo que a jefe de gabinete se refiere. En eso no puede haber errores. El gobierno de Boric empezó a hacer agua antes de asumir, al nombrar un gabinete que, con contadas excepciones como Mario Marcel, era muy mediocre”, sentenció Edwards.