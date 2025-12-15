“No como ellos”: Ibáñez afirma que el Frente Amplio será una oposición “constructiva y responsable” con José Antonio Kast

El diputado y senador electo por Valparaíso afirmó en CNN Chile Radio que el Frente Amplio asumirá un rol dialogante desde el Congreso tras la derrota electoral, con foco en combatir la desigualdad y resguardar los derechos sociales.

Tras la contundente derrota electoral del oficialismo, el diputado del Frente Amplio y senador electo por la Región de Valparaíso, Diego Ibáñez, abordó en CNN Chile Radio el nuevo escenario político que enfrentará su sector desde el Congreso, marcado por el paso a la vereda del frente a la próxima administración y así también el tono de su rol como oposición al gobierno de José Antonio Kast.

El parlamentario sostuvo que el resultado de las urnas obliga a una revisión profunda y a asumir responsabilidades. A su juicio, la ciudadanía se expresó con claridad y el oficialismo debe responder con humildad y autocrítica.

#CNNChileRadio | Estamos conversando con el diputado Diego Ibáñez (FA). Hablaremos sobre política, la segunda vuelta presidencial y otros temas de interés nacional. “La alternacia política se ha instalado en nuestro país”. 📡Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/mkAi8Jg3gV — CNN Chile (@CNNChile) December 15, 2025

Una oposición con foco en el diálogo

Ibáñez definió el rol que tendrá el Frente Amplio en el próximo periodo legislativo, diferenciándolo del comportamiento que, según planteó, tuvo la oposición durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Hoy nos va a tocar ser una oposición que no vamos a ser como ellos, una oposición constructiva, dialogante, una oposición que proponga y responsable también con el futuro del país”, afirmó el senador electo.

El parlamentario llamó a centrar la discusión en los problemas estructurales del país y a evitar una confrontación personal o partidista.

“Nuestro adversario no es una persona con nombre y apellido, sino que es la desigualdad, la injusticia social y los abusos”, sostuvo, añadiendo que su sector estará disponible para defender los derechos conquistados y proponer líneas de trabajo que permitan avanzar al país.

En ese contexto, mencionó áreas como la seguridad y la migración, las que, a su juicio, deben abordarse como políticas de Estado y no como disputas coyunturales entre oficialismo y oposición.

Autocrítica y evaluación del gobierno saliente

Ibáñez reconoció que la campaña del oficialismo tuvo falencias. Señaló que el resultado electoral demuestra la necesidad de realizar mejores ajustes estratégicos y asumir responsabilidades de forma colectiva.

Respecto al legado del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, destacó avances en materia económica y social, como la contención de la inflación, el aumento del sueldo mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el impulso al Sistema Nacional de Cuidados.

Desde el punto de vista político, afirmó que uno de los principales aprendizajes es la necesidad de mantener una coalición cohesionada y de ampliar el vínculo con organizaciones sociales y ciudadanía activa.

Finalmente, reiteró que el Frente Amplio buscará evitar retrocesos en derechos sociales y laborales, comprometiéndose a ejercer una oposición propositiva y responsable a partir del próximo 11 de marzo.