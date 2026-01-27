Confirman expulsión de turistas rusos que usaron motos de agua en río Futaleufú

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, también informó que se presentó una denuncia de oficio por la situación registrada.

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, confirmó que se expulsará a los turistas rusos que ingresaron con motos de agua al río Futaleufú con motos de agua, a pesar de que esta práctica está prohibida por norma.

La situación fue viralizada en redes sociales la semana pasada, con un video de chilenos emplazando a los turistas por la actividades que estaban realizando.

“Hemos avanzado para asegurar que estos turistas puedan salir del país. Van a ser canceladas sus visas de turista y eso da cuenta de cómo cuando queremos que avance la ley en lo que corresponde avanza con todas las instituciones que deben hacerlo”, dijo la autoridad.

Y añadió que Sernatur Aysén presentó una denuncia de oficio ante el Juzgado de Policía Local de Puerto Aysén.

Asimismo, y en el marco de la indagatoria que se lleva adelante para identificar a los responsables del hecho, se identificaron “dos prestadores asociados a la oferta de estos servicios, SLEDEXT y AQUABIKEMAN, respecto de los cuales se investiga si corresponden o no a una misma entidad”.

Ninguna de estas entidades tiene un registro bajo la normativa vigente ni tampoco cumplen con los requisitos establecidos para funcionamiento.

Los involucrados en el hecho serán citados a declarar el próximo 4 de febrero.

La subsecretaria Pardo recalcó que existen diferentes sanciones económicas por no cumplir con las normativas vigentes.

No estar inscrito en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos implica multas de entre 5 a 10 UTM para prestadores generales, y de 5 a 20 UTM para servicios de turismo aventura.

En tanto, el incumplimiento de estándares de seguridad conlleva multas que oscilan entre 25 y 35 UTM.