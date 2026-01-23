“Imbécil, es un río protegido”: Chilenos emplazan a turistas extranjeros por ingresar con motos de agua en Futaleufú

A pesar de que una ordenanza de Medio Ambiente establece que no está permitido el uso de motores en Futaleufú, un grupo de turistas llegó al lugar con motos de agua, lo que provocó la indignación de personas que se encontraban en el sector.

Un registro se ha vuelto viral en redes sociales, en el cual ciudadanos chilenos emplazaron a turistas extranjeros, quienes ingresaron al río Futaleufú con motos de agua, pese a que esta práctica está prohibida por la normativa vigente.

Antes de que ingresaran al río, fueron interpelados por dos personas. En el registro, un hombre les dice: “Go away from here. You are doing ilegal shit here. Go to your country to do that shit” (váyanse de aquí, están haciendo cosas ilegales. Váyanse a su país a hacer eso), mientras que una joven les reprocha: “imbécil, es un río protegido”.

En ese contexto, aparece un sujeto de nacionalidad chilena, quien aclara que “compadre, a mí me contrataron, no tengo nada que ver”, y agrega: “a mí me están pagando por llevar la camioneta”.

Según publicó The Clinic, Carabineros de Futaleufú lograron detener la actividad. Sin embargo, hasta ahora se desconoce si hubo personas detenidas.