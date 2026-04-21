Colegio de Profesores critica “Escuelas Protegidas” y advierte que no aborda causas de violencia escolar: “Es un proyecto pobre”

La iniciativa, que tiene como objetivo establecer una serie de medidas para afrontar hechos violentos que se registren al interior de establecimientos educativos, fue aprobada por la Cámara de Diputados con 103 votos a favor.

Este martes, el Colegio de Profesoras y Profesores criticó duramente el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, recientemente aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, calificándolo como una medida “insuficiente” y “efectista” que no aborda las causas estructurales de la violencia escolar.

La iniciativa, que tiene como objetivo establecer una serie de medidas para afrontar hechos violentos que se registren al interior de establecimientos educativos, como la revisión de mochilas, sanciones por la interrupción de clases y nuevos requisitos para acceder a la gratuidad, fue aprobada por la Cámara de Diputados con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones.

Posteriormente, se realizaron 27 votaciones referidas al articulado e indicaciones. El proyecto fue despachado al Senado.

Lee también: Cámara aprueba proyecto “Escuelas Protegidas” y lo despacha al Senado

El presidente del gremio, Mario Aguilar, sostuvo que la iniciativa se centra principalmente en respuestas de urgencia y contención, pero deja fuera —según afirmó— los factores de fondo que han alimentado el problema durante años.

“Es un proyecto pobre, que solo aborda la contención, pero no los temas de fondo”, señaló Aguilar, insistiendo en que la violencia en los establecimientos educacionales ha ido en aumento durante al menos una década sin que existan soluciones estructurales.

El dirigente también cuestionó la falta de avances en áreas como salud mental y convivencia escolar.

En esa línea, llamó a que el Ejecutivo impulse una revisión del currículo educativo para fortalecer la formación socioemocional de los estudiantes.

Lee también: Oposición evalúa acudir al Tribunal Constitucional tras aprobación de Escuelas Protegidas en la Cámara

“¿Cuándo vamos a escuchar que el Gobierno tiene un plan en salud mental? ¿Cuándo se va a revisar el currículo para formar mejores personas y fortalecer la convivencia?”, planteó.

Si bien reconoció la necesidad de medidas inmediatas para evitar el ingreso de armas a los colegios, Aguilar advirtió que estas acciones no resuelven el problema de fondo.