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Presidenta del Senado proyecta aprobación del proyecto de Reconstrucción en agosto: “Hay que actuar con realismo”

Por Polet Herrera

21.04.2026 / 22:47

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se refirió a la fecha que estima para la aprobación del Plan de Reconstrucción Nacional, una vez iniciado su trámite legislativo. En ese contexto, señaló en CNN Prime: “Creo que un plazo prudente, y conociendo los tiempos en el Congreso, va a ser agosto”.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se refirió al ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional al Congreso.

En ese contexto, señaló en CNN Prime que se prevé que este miércoles ingrese al Parlamento, en primera instancia a la Cámara. Sobre su proyección en la arena legislativa, enfatizó que “es importante entender los plazos, más aún cuando el gobierno, de manera, a mi juicio, bien auspiciosa, señala que tenemos que tener el plan despachado los primeros días de junio”.

Desde su perspectiva, esta proyección es compleja, “no porque uno quiera torpedearlo ni mucho menos. Hemos estado conversando con distintos actores para poder tener los votos necesarios, pero también hay que actuar con realismo. Hay que dar un debate con celeridad, pero donde nadie falte”.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre qué fecha estima, respondió: “Creo que un plazo prudente, y conociendo los tiempos en el Congreso, va a ser agosto. Creo que es una buena fecha”.

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