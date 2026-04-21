El tenso cruce entre el presidente de Codelco y el ministro de Hacienda en junta de accionistas

Conduce: Nicolás Paut.

En una nueva edición de Agenda Económica abordamos el tenso cruce entre el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la junta anual de accionistas de la empresa estatal.

Fue en esa reunión donde el titular de Hacienda cuestionó la gestión de Pacheco y se refirió al incidente en la mina El Teniente.

Ante las críticas, el actual presidente de la compañía minera respondió: “Hemos aprendido algo en Codelco y no es una buena idea ser soberbios. Nosotros hemos sido una empresa demasiado exitosa y tal vez nuestro enemigo a veces es la soberbia”.

Por otro lado, abordamos el alza de la Unidad de Fomento (UF) de este martes, que alcanzó los $40.000.

También conversamos sobre el aumento del 148 % en la venta de autos eléctricos e híbridos durante el mes de marzo, impulsada por el alza histórica del precio de los combustibles.

Por último, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, analizó el proyecto de reconstrucción nacional del Ejecutivo en Agenda Económica.

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