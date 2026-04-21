Contraloría abre sumario contra Hospital Sótero del Río por contrato de $680 millones con empresa ligada a médico del recinto

La CGR detectó que un médico del hospital era el beneficiario final del contrato millonario, al tener un 98% de participación en la empresa contratada.

La Contraloría General de la República (CGR) informó este lunes que iniciará un sumario y una fiscalización en el Hospital Sótero del Río para indagar un contrato millonario que se firmó con una empresa privada vinculada a un médico que trabaja en el recinto.

El ente contralor explicó que el hospital público contrató, por un total de $680.271.966, los servicios médicos especializados en traumatología de la empresa Sociedad de Servicios Traumatológicos y Médicos Traumahard Ltda.

Al investigar la resolución, la CGR detectó que un médico del hospital era el beneficiario final de la contratación de servicios, al tener un 98% de participación en la empresa contratada.

Según lo recopilado, la empresa está conformada por dos dueños: el médico, que tiene un 8% de participación, y la Sociedad de Servicios Médicos Integrados Limitada, que tiene el 92% restante. A su vez, esta última está compuesta en un 98% por el mismo trabajador.

Pese a que la Ley 19.886 permite excepciones en las que las instituciones del Estado pueden suscribir contratos con personal de la misma entidad, o con empresas a las que estos estén vinculados o sean beneficiarios finales, la CGR señaló que en este caso no se justificó debidamente la aprobación del contrato.

Además, se reveló que, durante el proceso, el centro asistencial indicó que el funcionario tenía solo un 8% de participación, omitiendo el 92% restante de la sociedad controlada casi en su totalidad por él.

Debido a los antecedentes, la CGR decidió iniciar un sumario para “determinar las eventuales responsabilidades administrativas” al acusar una falta de “integridad, transparencia y confidencialidad” en el proceso.