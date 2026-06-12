Morrissey eleva su batalla legal por suplantación y señala a nueve personas detrás del “peor caso de fraude de identidad en línea”

Morrissey entregó nuevos detalles sobre el litigio que mantiene tras detectar una campaña de suplantación masiva en internet. En una publicación en su sitio oficial, el cantante indicó que The Web Sheriff —firma que trabajó con Beyoncé, Prince y Bob Dylan— identificó a nueve individuos que operan perfiles falsos y difunden mensajes en su nombre.

La pesquisa califica el episodio como “el peor caso de fraude de identidad en línea” que el equipo ha visto.

El peso económico de la ofensiva legal

Los responsables, según el texto, incitan a los fans a “unirse a facciones y movimientos que abogan por varias ideas políticas” sin precisar cuáles. Uno de los acusados publicó 1.800 mensajes y otro, con “conexiones con un exmiembro de The Smiths”, emitió contenidos que dañaron gravemente el estatus del artista.

La acción prevista —llevar a los nueve ante la justicia— exige la contratación de dos firmas de abogados y un gasto que Morrissey afirma no puede sostener por sí solo. El siguiente paso, añade, está en estudio.

La actualización llega después de que, en la primavera pasada, el equipo denunciara sitios web apócrifos, acoso en redes y mensajes que asocian al músico con narrativas políticas ajenas. Morrissey insiste en que nunca tuvo presencia personal en esas plataformas ni un teléfono inteligente.

Según reportó NME, el propio artista enfrenta controversia por gestos previos: en 2019 lució una insignia del partido de extrema derecha For Britain, calificó a la población china de “subespecie”, describió a Hitler como “de izquierdas” y criticó al alcalde de Londres. En paralelo, su equipo lo define como “pacifista, apolítico” y sostiene que los mensajes falsos propagan ideas opuestas a las que siempre defendió. Morrissey lanzó en marzo su decimocuarto álbum solista, ‘Make-Up Is A Lie’, y confirmó una gira europea para este verano.