Cobre y litio disparan las exportaciones chilenas a un récord de 49.565 millones de dólares

(EFE) – Las exportaciones chilenas acumularon 49.565 millones de dólares entre enero y mayo, un alza del 12,1% frente al mismo período del año anterior y la cifra más alta de la que se tenga registro, informó este viernes la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Mayo, por sí solo, sumó 9.540 millones de dólares, el valor más elevado para ese mes en la serie histórica. La subsecretaria Paula Estévez atribuyó el desempeño a “una sólida política de comercio exterior que Chile impulsa hace décadas”.

El empuje del litio y los precios del cobre

El sector minero encabezó el crecimiento con 29.942 millones de dólares y una expansión del 19,3%. Los retornos del cobre ascendieron a 24.370 millones de dólares, un 10,2% más que en 2025, con incrementos en todos sus formatos, en un escenario de precios al alza que tocaron niveles récord. El litio, en tanto, casi triplicó sus envíos al registrar 2.639 millones de dólares, favorecido por el aumento sostenido de la demanda y una oferta restringida.

China se mantuvo como el principal destino de los productos chilenos al absorber el 34% de las exportaciones, seguido por Estados Unidos (17%), Japón (8%) y Corea del Sur (5,4%). India ocupa el quinto lugar con el 5,2% de los envíos y negocia un tratado de libre comercio con Chile que se encuentra en etapas finales. El comunicado oficial destaca que la población superior a 1.400 millones de personas y el dinamismo indio proyectan al país como la tercera economía global hacia 2030.

Las ventas externas de bienes chilenos acumulan seis años consecutivos de crecimiento, desde la contracción que provocó la crisis de la covid-19 en 2020. El Gobierno calificó el resultado como una “buena noticia” y subrayó el papel de la política comercial en la diversificación de mercados.