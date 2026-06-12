Tras la salida de SpaceX a la bolsa: ¿Qué dice la historia de las OPI más grandes y qué esperar de Anthropic y OpenAI?

La salida a bolsa de SpaceX no solo pasará a la historia por su tamaño, sino también por las expectativas que el mercado ha depositado en una compañía llamada a redefinir industrias completas.

Sin embargo, la experiencia de las mayores OPI de las últimas décadas demuestra que una valorización récord no garantiza retornos extraordinarios para los inversionistas.

La evidencia histórica muestra que el desempeño de largo plazo depende de la capacidad de las empresas para convertir liderazgo de mercado en crecimiento rentable y generación sostenida de flujo de caja.

Aramco y Alibaba: Liderazgo que se transformó en rentabilidad, pero con riesgos

La comparación más inmediata es con Saudi Aramco, cuyo debut bursátil en 2019 se convirtió en el mayor de la historia hasta la llegada de SpaceX.

La petrolera saudí logró justificar gran parte de su valoración gracias a un negocio altamente rentable, con flujos de caja previsibles y una posición dominante dentro de la industria energética mundial, según un informe de Capitaria.

“La lección para SpaceX es evidente: el mercado premia el liderazgo, pero termina valorando la capacidad de transformar escala en rentabilidad consistente”, señaló el analista de mercados de Capitaria, Diego Montalbetti.

Otro caso relevante es Alibaba. Cuando la firma china debutó en Wall Street en 2014, los inversionistas apostaban por el crecimiento estructural del comercio electrónico en China.

Durante los años posteriores, la compañía logró expandirse agresivamente y generar retornos significativos para sus accionistas, aunque también quedó expuesta a riesgos regulatorios y geopolíticos que afectaron su valorización.

Para SpaceX, la analogía resulta pertinente considerando que gran parte de su futuro dependerá de regulaciones nacionales e internacionales vinculadas a telecomunicaciones, espacio y defensa.

Google y Visa: Los casos de éxito que SpaceX busca replicar

Google representa probablemente uno de los ejemplos más exitosos de creación de valor posterior a una OPI.

Su salida a bolsa en 2004 fue considerada ambiciosa para la época, pero la compañía logró superar ampliamente las expectativas gracias a un modelo de negocio escalable, márgenes crecientes y una posición dominante en mercados estratégicos. SpaceX, al igual que Google en sus inicios, opera en una industria donde el liderazgo tecnológico puede convertirse en una barrera de entrada difícil de replicar.

La OPI de Visa en 2008 ocurrió en medio de una de las mayores crisis financieras de la historia y, aun así, logró consolidarse como una de las operaciones más exitosas del mercado moderno, gracias a un negocio altamente rentable, con ingresos recurrentes y una estructura escalable.

“En el caso de SpaceX, muchos inversionistas consideran que Starlink podría desempeñar un papel similar, aportando flujos recurrentes capaces de sostener las inversiones de largo plazo en exploración y transporte espacial”, explicó el analista de Capitaria.

El caso Rivian: Una advertencia sobre el margen de error

Pero no todas las grandes IPO han tenido resultados favorables. Rivian debutó en 2021 con una valoración superior a la de fabricantes automotrices con décadas de trayectoria, impulsada por expectativas de crecimiento extraordinarias.

Sin embargo, los desafíos operacionales, las pérdidas persistentes y las dificultades para escalar producción terminaron provocando fuertes correcciones bursátiles:

“El caso es una advertencia para SpaceX: cuanto mayor es la valoración inicial, menor es el margen de error para cumplir las expectativas del mercado”, advirtió Montalbetti.

La diversificación de SpaceX: Ventaja competitiva y desafío de ejecución

La principal diferencia entre SpaceX y muchas de estas compañías radica en la diversidad de sus fuentes de ingresos.

Mientras Aramco depende principalmente del petróleo o Visa de los pagos electrónicos, SpaceX combina lanzamientos espaciales, contratos gubernamentales, conectividad satelital e incluso potenciales oportunidades asociadas a infraestructura espacial futura.

Según el analisis de Capitaria, esa diversificación puede transformarse en una ventaja competitiva significativa, pero también implica desafíos de ejecución más complejos que los enfrentados por otras empresas en sus primeros años como compañías públicas.

De cara a los próximos años, el mercado observará menos el tamaño de la OPI y más la evolución de métricas concretas.

El crecimiento de Starlink, la capacidad de generar flujo de caja libre, el desarrollo comercial de Starship y la rentabilidad de las distintas unidades de negocio serán los factores que determinarán si SpaceX sigue el camino de Google, Visa o Aramco, o si enfrenta una trayectoria más parecida a la de aquellas compañías cuya valoración inicial terminó superando sus resultados operativos.

“Las empresas que generan riqueza sostenida para sus accionistas no son necesariamente las que debutan con las mayores valoraciones, sino aquellas capaces de convertir innovación, liderazgo y escala en resultados financieros consistentes. La verdadera prueba para SpaceX comienza ahora”, cerró Montalbetti.

¿Qué esperar de Anthropic y OpenAI?

La misma lógica aplica para las otras dos grandes OPI tecnológicas que se preparan para este año.

Anthropic, que presentó su solicitud confidencial de cotización el 1 de junio con una valoración cercana a los US$ 965.000 millones y un run-rate de ingresos de aproximadamente US$ 47.000 millones, y OpenAI, que hizo lo propio el 8 de junio con una valoración estimada en US$ 852.000 millones y un run-rate cercano a los US$ 25.000 millones.

Mientras Anthropic se acerca a su primer beneficio operativo, OpenAI proyecta pérdidas de entre US$ 14.000 millones y US$ 27.000 millones para 2026, lo que —bajo el mismo criterio aplicado a SpaceX— las posiciona en puntos distintos de esa relación entre narrativa y generación de caja real.