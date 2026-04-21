Paulina Núñez (RN) al diputado Araya: “Conversar con la izquierda no es para dejarla contenta, sino para poder sacar buenos proyectos”

La senadora de RN, Paulina Núñez, abordó las declaraciones del diputado Cristián Araya contra tres parlamentarios de Chile Vamos, en medio de la discusión del proyecto Escuelas Protegidas. “Creo que Araya tiene que empezar a entender que cuando uno conversa con la izquierda no es para dejarla contenta, sino para poder sacar buenos proyectos que logren acuerdos”, afirmó

La presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional, Paulina Núñez, abordó las declaraciones del diputado Cristián Araya contra parlamentarios de Chile Vamos, en medio de la discusión del proyecto Escuelas Protegidas en la Cámara.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre el clima de la discusión, comentó en CNN Prime: “Creo que si una discusión de esta envergadura termina mal es porque no va a tener los votos en la Sala, tanto en la Cámara como en el Senado”.

“No sacamos nada con guardar silencio en la tarea prelegislativa, de no marcar nuestras diferencias y llegar a marcarlas cuando se produce el voto y uno argumenta si está votando de una determinada manera o no. Eso es letal para un gobierno: verse sorprendido y no concurrir luego con nuestros votos, porque eso puede incluso marcar el camino para lo que puede venir ahora en la reforma de reconstrucción”, complementó.

Respecto al planteamiento de Araya, quien señaló:“Lamento que algunos busquen de forma incesante el aplauso de la izquierda bajo la excusa del ‘diálogo y los consensos’ y estén dispuestos a posponer o transar la agenda de seguridad”, indicó: “Cuando se gobierna, y si alguien que está gobernando es precisamente el Partido Republicano, desde el Parlamento, con sus legisladores, uno podría esperar una actitud distinta de aquella que tuvieron cuando estaban en la oposición”.

“Cuando uno tiende puentes con todos los sectores, evidentemente dentro del Parlamento se conversa y debate, es precisamente para poder sacar adelante estas iniciativas, y no porque uno quiera tener el aplauso de la izquierda, de los propios, de los independientes, etcétera”, añadió.

Por tanto, desde su perspectiva, es importante generar espacios de encuentro para sacar adelante las diversas iniciativas que se tramitarán en el Congreso.

“Creo que Araya tiene que empezar a entender que cuando uno conversa con la izquierda no es para dejarla contenta, sino para poder sacar buenos proyectos que logren acuerdos y tengan la mirada de los distintos sectores elegidos democráticamente en el Parlamento”, aseguró.

Y deslizó una reflexión: “Lo que no puede pasar es que los ministros del gobierno del Presidente José Antonio Kast estén haciendo todo lo posible para tener votos de la oposición, y que los parlamentarios republicanos no ayuden mucho a que eso se concrete con sus intervenciones”.

El origen de la controversia

A través de X, Araya cuestionó: “Hoy pudimos despachar al Senado el proyecto que fortalece la seguridad en las salas de clases, pero a la oposición obstruccionista se le sumaron dos RN y un Evópoli que rechazaron o se abstuvieron frente a la solicitud de cierre del debate”.

“Pérdidas de tiempo absurdas frente a la crisis en las aulas y el riesgo que sufren día a día miles de estudiantes y profesores”, agregó.

Respecto a los legisladores mencionados, se trataría de Ximena Ossandón y Juan Carlos Beltrán (ambos RN), y Jorge Guzmán (Evópoli).

Ante el emplazamiento, Guzmán respondió en La Tercera: “Araya, del Partido Republicano, es lo más parecido al exministro Giorgio Jackson, del Frente Amplio. Se siente con el derecho de hablar desde la ‘superioridad moral’. Invito al diputado a ponerse serio, a calmar los dedos en X y activar la cabeza para dialogar, consensuar y resolver los temas más allá de su limitada trinchera”.

En esa línea, explicó: “El día de ayer pretendía cerrar un debate, incluso sin el trabajo legislativo que garantizara el éxito del proyecto, y de matemática simple. De haberse votado ayer, incluso corría el riesgo de ser rechazado”.

Por su parte, Araya afirmó en el citado medio que, previo a que la Cámara despachara la iniciativa a segundo trámite, su única intención era que el debate legislativo avanzara con celeridad.

“Mi única preocupación es avanzar con celeridad y firmeza en la agenda de seguridad, que es el mandato que nos impuso la ciudadanía. Lamento que algunos busquen de forma incesante el aplauso de la izquierda bajo la excusa del ‘diálogo y los consensos’ y estén dispuestos a posponer o transar la agenda de seguridad. No es mi caso”, argumentó.

Asimismo, manifestó: “Si todo el oficialismo, más el Partido Libertario y dos diputados del Partido de la Gente estuvieron por apoyar al gobierno y avanzar rápido en este proyecto, no entiendo la postura de este diputado de Evópoli”, concluyó.

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