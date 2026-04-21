Oposición evalúa acudir al Tribunal Constitucional tras aprobación de Escuelas Protegidas en la Cámara

La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, se refirió a la iniciativa de Escuelas Protegidas y señaló que, junto a parlamentarios de la oposición, “hicimos reserva de constitucionalidad para ir al TC”. El proyecto de ley fue despachado a segundo trámite y la discusión continuará en el Senado.

La oposición se refirió al proyecto de Escuelas Protegidas, que tiene como objetivo establecer una serie de medidas para afrontar hechos violentos que se registren al interior de establecimientos educativos, como la revisión de mochilas, sanciones por la interrupción de clases y nuevos requisitos para acceder a la gratuidad.

La Sala de la Cámara despachó la iniciativa a segundo trámite y la discusión continuará en el Senado. En ese contexto, las diputadas Emilia Schneider (FA) y Daniela Serrano (PC), junto al parlamentario del PS, Juan Santana, realizaron una reserva de constitucionalidad y además recurrirán al Tribunal Constitucional conforme avance la tramitación del proyecto.

“El proyecto que aprobamos el día de hoy es un mal proyecto. A nosotras y nosotros nos preocupa la violencia en los establecimientos educacionales, pero así no vamos a resolver los problemas que tienen las escuelas en nuestro país”, enfatizó Schneider.

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Y detalló: “Hicimos reserva de constitucionalidad para ir al TC, porque este proyecto no solamente no tiene respaldo técnico para resolver los problemas de la escuela, sino que, además, está muy mal hecho; ha sido una improvisación”.

Por su parte, Serrano complementó: “Somos distintos parlamentarios que tenemos serias aprensiones con este proyecto. Desde su tramitación tuvo una discusión acelerada: no se escuchó a voces expertas ni a personas que estaban muy interesadas en defender a la familia y a las infancias”.