El centro espacial en Zhuhai donde puedes convertirte en astronauta por un día

China apuesta por acercar la exploración espacial al público a través de un centro inmersivo en Zhuhai que combina más de 42 mil metros cuadrados de exhibiciones, simuladores y experiencias interactivas.

En un espacio de más de 42 mil metros cuadrados, China está llevando la exploración espacial a un nivel completamente nuevo. El innovador centro -ubicado en Zhuhai, una ciudad situada en la costa sur de la provincia de Guangdong- está dividido en ocho áreas expositivas y 20 espacios interactivos inmersivos, combinando lo último en ciencia y tecnología.

Aquí, los visitantes, en su mayoría niños, pueden entrar en la rutina de un astronauta, conocer de cerca cómo viven, trabajan e incluso duermen quienes orbitan la Tierra. Desde recreaciones de estaciones espaciales hasta simulaciones detalladas del día a día en el espacio, todo está diseñado para acercar un mundo que hasta hace poco parecía inalcanzable.

Gracias a tecnologías de vanguardia como realidad aumentada (AR), realidad virtual (VR), cine 4D y videojuegos inmersivos, cualquier persona puede asumir distintos roles: astronauta, científico o capitán, convirtiéndose en una experiencia sensorial que permite entender, desde dentro, cómo se vive y se trabaja en el espacio, esto en la llamada “AIGC Experience Area”.

El recorrido suma además simuladores de alto impacto: desde lanzamientos de la serie de cohetes Larga Marcha hasta experiencias en vehículos exploradores de Marte y simuladores de vuelo del avión comercial COMAC C919. A esto se suman películas 4D y recorridos inmersivos que refuerzan la sensación de estar en una misión real.

El centro no solo mira al espacio. También incluye un pabellón de defensa nacional donde se exhibe tecnología militar, como tanques y embarcaciones, ampliando la narrativa hacia el desarrollo estratégico del país en múltiples dimensiones.

Una experiencia que recuerda al Museo Interactivo Mirador (MIM), uno de los pocos espacios en Chile donde la ciencia se aprende de forma interactiva. En el caso de Zhuhai, las entradas fluctúan aproximadamente entre 14 y 25 euros (unos 100 a 200 yuanes), lo que equivale a cerca de $13.000 a $26.000 pesos chilenos, dependiendo de la plataforma y las actividades incluidas.