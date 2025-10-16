Clausura de Kafera Holley: El conflicto con la Municipalidad de Providencia tras el evento masivo de Feid

El masivo evento de Feid desató un conflicto con la Municipalidad de Providencia por supuestas medidas excesivas.

El pasado domingo 14 de septiembre, alrededor de las 11:30 horas, la cafetería Kafera Holley, ubicada en la comuna de Providencia, fue escenario de un evento masivo que reunió a cerca de 30 mil personas en el marco de un “Coffee Party” convocado por el artista colombiano Feid.

La actividad provocó una gran aglomeración de público, colapsando tanto el local como sus alrededores. El alto flujo de asistentes generó congestión vehicular, cierre de locales cercanos y molestias entre vecinos del sector, quienes presentaron diversas denuncias ante la municipalidad.

Sanciones municipales y reacción de la cafetería

A raíz de estos hechos, la Municipalidad de Providencia aplicó múltiples multas a la cafetería por la realización del evento sin las medidas de resguardo necesarias. Finalmente, a inicios de esta semana, el local fue clausurado por fiscalizadores municipales, situación que causó sorpresa y malestar entre sus trabajadores y el propietario.

A través de redes sociales, Kafera Holley se pronunció sobre lo ocurrido, denunciando un presunto hostigamiento municipal tras el evento de Feid:

“Semanas y semanas de hostigamiento por parte de la Municipalidad de Providencia por el evento del Ferxo. Finalmente vinieron a clausurar. Todos los partes fueron pagados, aun así no les bastó y dejaron a un montón de gente sin trabajo”.

Mediante sus historias de Instagram, el establecimiento agregó que ha cumplido con todos los trámites y requisitos exigidos por la autoridad, calificando la clausura como una medida desmedida y arbitraria:

“Todas nuestras patentes y permisos se encuentran al día. No existe ninguna infracción vigente ni deuda pendiente. A pesar de lo expuesto, nuestro local permanece clausurado sin motivo legal ni administrativo que lo justifique. Hemos cumplido en tiempo y forma con todas las exigencias municipales. Por lo tanto, la medida en que se encuentra nuestro local es totalmente desmedida y arbitraria”.

Actualmente, la cafetería trabaja junto a un equipo de abogados para presentar un recurso de amparo que les permita retomar sus operaciones.