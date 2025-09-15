Municipalidad de Providencia cursa cinco infracciones por show gratuito de Feid: No tenía autorización

Una gran multitud de personas llegó hasta la calle general Holley para presenciar al artista colombiano.

La Municipalidad de Providencia cursó cinco infracciones a propósito del polémico show gratuito que ofreció el cantante Feid en la comuna.

El colombiano Feid, conocido artísticamente como Ferxxo, realizó una Coffee Party este domingo a las 11:30 horas, apareciendo sorpresivamente en un local de la calle general Holley.

Debido a ello, una gran multitud de personas llegó al lugar, con varios que comenzaron a trepar árboles y techos de otros locales, llegando personal municipal y de Carabineros.

No tenían permiso

En conversación con Las Últimas Noticias, la municipalidad señaló que cursó cinco infracciones al local Kafera Holley donde se realizó el espectáculo de más de una hora de duración.

“Tras la fiscalización realizada por personal municipal, se detectó que los organizadores infringieron la Ley de Rentas Municipales, por ejercer una actividad comercial sin la patente respectiva; la Ley de Alcoholes, por vender bebidas alcohólicas sin autorización y por ocupar sin permiso el espacio público”, detallaron.

Finalmente, afirmaron que el encargado de la cafetería quedó citado al Juzgado de Policía Local y arriesga multas que podrían llegar hasta las 10 UTM, es decir, cerca de $700.000.