Moreira e impasse con embajador de EEUU: “El Presidente Boric ha acosado de alguna manera al gobierno del presidente Trump”

El diputado miembro de la comisión de Relaciones Exteriores lamentó que el próximo gobierno deba "recomponer" el trato con Estados Unidos, ya que "el Presidente Boric por caprichos la tiene por el suelo".

El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, asumió con una intervención que generó polémica, a propósito de sus críticas al Presidente Gabriel Boric y que con el próximo gobierno, eventualmente de Kast, les sería “más fácil trabajar”.

“Trabajaremos con cualquier presidente que el pueblo chileno elija. Lo haremos. Pero ciertamente habrá un gobierno con el que será más fácil trabajar, habrá un gobierno que nosotros creemos que será mejor para los chilenos, mejor para combatir el crimen, mejor en negocios. Ciertamente creemos eso”, fueron parte de las palabras de Judd.

Conocidas estas declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, informó que el país presentó una nota de protesta dado que las expresiones de Judd constituirían “intervención en asuntos internos”.

Lee también: Presidente Boric sobre la orden de “vigilancia” de Trump a sus embajadores: “Chile no acepta ningún tipo de tutelaje”

En tanto, el diputado Cristhian Moreira (UDI), miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, aseguró que será tarea del próximo gobierno “recomponer” las relaciones internacionales, “especialmente con Estados Unidos, que hoy el Presidente Boric por caprichos propios la tiene por el suelo”.

“Si bien el embajador de Estados Unidos hizo declaraciones inapropiadas y con un tinte político, las cuales no corresponden, también el Presidente Boric ha acosado de alguna manera, en algunos casos irrespetuosamente, al gobierno del presidente Trump”, comentó el parlamentario.

A ello agregó que las relaciones internacionales son tarea de Estado y no de “caprichos” de un mandatario.