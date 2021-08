En 2015 se revelaron los primeros antecedentes de uno de los casos que remeció a la política chilena de manera transversal y que abrió por primera vez la discusión en torno al financiamiento irregular de la política.

El caso SQM, caso Penta o Corpesca, que involucraron a empresarios y políticos de los principales partidos tradicionales, generó una polémica que se mantiene hasta el día de hoy, debido a la emisión de millonarias boletas ideológicamente falsas por parte de algunos los principales grupos económicos de Chile.

De hecho, hace menos de un mes la Fiscalía anunció su determinación de no perseverar en la investigación contra 34 de los involucrados en el caso Soquimich, entre ellos, el ex ministro Rodrigo Peñailillo, luego de que el Servicio de Impuestos Internos no se querellara contra los imputados del caso.

En ese contexto, es que el equipo de Reportajes de CHV Noticias, reveló de manera inédita una serie de reuniones “secretas”, que el fiscal nacional Jorge Abbott admitió haber tenido con diversos parlamentarios cuestionados por dicha situación, durante el periodo en que estallaron las indagatorias.

Dentro de dichas conversaciones, se encuentra la que Abbott tuvo con el senador demócrata cristiano, Jorge Pizarro, actual vicepresidente del Senado, a quien recibió de manera reservada en su domicilio privado, mientras estaba siendo investigado.

Sin embargo, el fiscal negó tajantemente haber abordado los hechos de financiamiento irregular con el parlamentario: “Jamás traté el tema de las investigaciones de las platas políticas con las personas con las cuales yo conversé”. En tanto, Pizarro reconoció dicha reunión, aunque no entregó su versión de los hechos para este reportaje.

Otro de las juntas reveladas tiene relación con el ex senador Jovino Novoa, luego de una reunión que el persecutor concretó en ese entonces con el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, en la casa del abogado Mario Zumelzu, donde se generó una instancia para negociar una salida judicial para el ex congresista.

“Cuando venía saliendo de la reunión, me dice: ‘dile a Sabas Chahuán que la UDI o Novoa está disponible a llegar a un juicio abreviado por tres años‘ y yo llegué a la Fiscalía y le dije a Sabas: ‘oye Sabas, Mario Zumelzu te manda este recado”, reconoció Jorge Abbott en torno a las negociaciones para el tratamiento judicial del ex presidente del gremialismo, hecho que el ex Fiscal Nacional señaló no recordar.

En tanto, respecto a los motivos para acotar las investigaciones del caso SQM, el fiscal Abbott señaló que su intención era cuidar a las instituciones, pese a que el rol del organismo se enfoca en la indagación de delitos: “dentro de la responsabilidades de cualquier ciudadano, es tratar de que las instituciones no se vean afectadas por los hechos de terceros. Las instituciones no tienen responsabilidad”.

Otra de las reuniones reveladas es la que Abbott tuvo, nuevamente, con el ex senador Hernán Larraín, poco después de que Sebastián Piñera resultara electo en las elecciones de 2017. Allí, el hoy ministro hizo una solicitud personal para concretar una “pronta resolución” para el senador UDI, Iván Moreira, desaforado en ese entonces por el denominado Caso Penta.

Veintiocho días después de dicha petición, el fiscal regional Manuel Guerra suspendió el caso, cerrando la posibilidad de que el actual parlamentario Moreira enfrentara un juicio por los cargos que se le acusaban durante esos años, relacionados también con emisión de boletas falsas.

Tras 6 años de investigación hay actualmente solo 10 condenados a penas remitidas por los casos de financiamiento irregular de la política, todos ellos de rango político menor.

“Me duele profundamente que el Servicio de Impuestos Internos no haya cumplido con lo que debió haber cumplido“, aseguró finalmente el fiscal nacional en torno a uno de los casos más emblemáticos y controversiales de la política nacional.