La Fiscalía anunció que no va a perseverar en la investigación de 34 personas indagadas en el denominado caso SQM, entre ellos, el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo.

En conversación con CNN Chile, el ex fiscal Carlos Gajardo manifestó sus críticas con respecto a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no haya perseverado en las demandas contra aquellos involucrados en el caso.

“Habría sido un cambio fundamental, pues habría permitido que efectivamente la Fiscalía hubiera podido efectuar imputaciones contra las personas. Se estableció como criterio por parte de los tribunales que las imputaciones solo podían hacerse cuando habían querellas nominativas en contra de determinados responsables y, por lo tanto, eso fue un óbice para la fiscalía”, dijo.

El ex persecutor sostuvo que “yo diría que esto fue parte de un plan más global, donde el año 2015 la clase política en su conjunto decidió frenar esta causa y para eso los instrumentos que utilizó fue, por una parte, cambiar la dirección del SII, a mediados de año sale tanto el director Michel Jorrat como el subdirector jurídico Cristián Vargas, quienes habían presentado sucesivas querellas en contra de las causas Penta, Corpesca y SQM”.

“Y luego, la guinda de la torta es cuando a fin de año se nombra un nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, que también tuvo compromisos públicos, conocidos, explícitos de que estas causas no iban a tener la misma intensidad que tenían hasta entonces. Lo de hoy día es la crónica de una muerte anunciada de que esto iba a suceder”, afirmó.

“También influye que la Fiscalía toma la decisión de no ser lo suficientemente estricto en la investigación y en la manera en que se van resolviendo los casos. Hay que recordar que los casos en que sí hubo querella, el senador Iván Moreira, una vez que es desaforado, la Fiscalía igual decide no seguir adelante con el caso mediante una suspensión condicional del procedimiento, que implica que la causa no va a juicio”, planteó.

Con respecto al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, el abogado sostuvo que se le investigó por el financiamiento irregular de la campaña de la ex presidenta Michelle Bachelet y por ejercer presiones indebidas para que el SII no se querellara.

El ex secretario de Estado ya manifestó sus intenciones de competir por un escaño en el Senado por el pacto Unidad Constituyente y, al respecto, Gajardo señaló que “uno esperaría a lo menos que se hiciera efectiva la responsabilidad política, tiendo a pensar que personas que han estado involucradas en hechos graves como estos no debieran estar hoy día intentando nuevas aventuras políticas”.

Finalmente, aseguró que dentro del grupo de 34 personas sobre quienes no se perseverará, indicó que existe un “abanico transversal de todos los sectores políticos” y que ello “da cuenta del interés transversal de la clase política de que esto no siguiera adelante”.