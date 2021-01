El 6 de enero de 2019, el caso de Nicole Saavedra Bahamondes dio sus primeros avances en la justicia con la formalización de Víctor Pulgar Vidal, quien es acusado como el autor del asesinato de la joven lesbiana de 24 años.

Al hombre de 40 años, quien se desempeñaba como chofer de micros en Limache, se le atribuyen los delitos de violación con homicidio, secuestro y robo.

En ese entonces se estableció un plazo de investigación de 180 días, sin embargo, transcurrido un año, aún no hay una fecha para el inicio del juicio oral.

En conversación con CNN Chile, María Francisca Bahamondes (36), prima de la joven y quien ha impulsado la búsqueda por justicia de la familia, relató que “no hemos tenido noticias los últimos meses porque el fiscal nos ha dicho que aún se están haciendo diligencias”.

“Nos han dicho que posiblemente el juicio va a ser en marzo, pero todavía no hay una fecha clara”, indicó.

Nicole Saavedra fue hallada sin vida el 25 de junio de 2016, una semana después de su desaparición, en el embalse Los Aromos en Limache. Sus manos estaban amarradas y presentaba signos de tortura.

Tres años y medio después, la autoría de Pulgar se identificó gracias a los peritajes de ADN realizados, que calzaban con los hallazgos biológicos en el cuerpo de ella.

Una segunda prueba fue la confirmación de que el sujeto se quedó con el celular de Nicole y que se lo vendió a una sobrina, lo que configura el delito de hurto simple.

Silvana Del Valle, abogada de la familia e integrante de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, explicó que el Ministerio Público solicitó extender la investigación por otros 90 días debido a que aún quedan diligencias pendientes para establecer si es que existen coautores o cómplices en el caso.

Además, indicó que desde la agrupación feminista solicitaron al Ministerio Público indagar una posible conexión con crímenes similares, como el de María Pía Castro, joven lesbiana que fue asesinada en 2008 en la misma comuna, ya que existen antecedentes que los vinculan. Aún no reciben una respuesta por parte de Fiscalía.

En tanto, sobre las expectativas de la familia, María Francisca Bahamonde comentó que “nosotros no queremos otra condena que no sea cadena perpetua, este tipo no debe salir de la cárcel, ya se están viendo las consecuencias de todo lo que ha pasado”.

“Acá no es solo Nicole, conocemos al menos dos víctimas más y no sabemos si es que hay más. No debe salir, debe quedar tras las rejas”, añadió.

Condenas previas

Actualmente, Víctor Pulgar se encuentra recluido en la cárcel de Valparaíso, donde cumple dos condenas, de 10 y 8 años, por violación y abuso sexual contra dos menores de edad. De hecho, cuando fue identificado por el caso de Nicole Saavedra, en octubre de 2019, ya había iniciado el cumplimiento de una de ellas.

El primer caso ocurrió entre 2012 y 2014, cuando el individuo abusó y violó a la hija de su pareja, que a su vez es su sobrina, quien tenía 9 años. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota acreditó los hechos en agosto de 2019 y luego la condena fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Luego, el segundo caso se remonta a noviembre de 2016, meses después del asesinato de Nicole. El mismo tribunal lo declaró culpable de violación de una niña de 12 años, quien viajaba en el bus de locomoción que este conducía y quedó como última pasajera.

De acuerdo al fallo, Pulgar desvió el vehículo de su recorrido habitual y amarró a la menor de edad, concretó el delito y luego la dejó abandonada en la vía.