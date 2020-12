Ese día una multitud de mujeres recorrió las calles de Quillota para conmemorar los tres años desde el asesinato de Nicole Saavedra, la joven lesbiana de 24 años que el 25 junio de 2016 fue hallada muerta y con signos de tortura.

Era una marcha autorizada la del 22 de junio de 2019, hasta entonces no habían señales del responsable de su muerte y, en medio de la agitación de la manifestación, cinco mujeres decidieron tomarse el edificio de la Fiscalía de la comuna mientras las demás las apoyaban desde afuera con gritos y pancartas.

Entre ellas se encontraba María Francisca Bahamondes (36), prima de la joven que ha impulsado la búsqueda por justicia de la familia, quien ahora deberá enfrentar un juicio por el que arriesga una pena de más de 3 años de cárcel y una multa de 11 UTM mensuales.

En conversación con CNN Chile, relata que ayer fue notificada del inicio del juicio oral, cuya audiencia de preparación está fijada para el próximo 14 de enero, donde enfrentará los delitos de daños calificados y desórdenes públicos.

“Nos quieren castigar. Da mucha rabia saber que acá en Chile se persigue a los familiares y activistas que estamos luchando por justicia“, dice.

Bahamondes asegura que la manifestación se realizó de forma pacífica, que exigieron una audiencia con el fiscal que entonces estaba a cargo de la investigación y que, en su lugar, llegó un grupo de Fuerzas Especiales de Carabineros.

“Debo aclarar que en ningún momento rompimos el mobiliario como ellos dicen, incluso hay videos que muestran a Carabineros golpeando la puerta, tirando todo y nos están inculpando por esos daños, daños que no hicimos”, afirma.

Además, señala que “a raíz de esa toma, en menos de tres meses ya tenían el nombre de Víctor Pulgar (formalizado como autor del asesinato). Se pudo haber hecho antes, no hubo voluntad de parte de la Fiscalía de revisar los peritajes. Encontraron el teléfono de la Nicole Saavedra al tiro. ¿Teníamos que llegar a esa presión para que ellos trabajaran?”.

“Tres meses después se sabe que Víctor Pulgar, chofer de micros, era el asesino de Nicole, después de que llevábamos tres años sin avanzar nada”, añade.

Con respecto a la realización del proceso judicial, asegura sentir rabia: “Ni siquiera porque nos van a condenar, siento rabia porque por qué no se usan esos recursos del Estado en buscar a las mujeres que son asesinadas, que están desaparecidas, por qué ahí no se utilizan los recursos como corresponde. Dicen que no tienen, pero ahora sí tienen, ahora tienen todos los recursos para ir contra nosotras”.

“Yo tenía muy claro el día que decidí entrar a esa Fiscalía era una medida de desesperación, porque yo veía que la causa, que esa carpeta se iba a ir archivada, no habían avances“, explica.

Por su parte, desde la Fiscalía de Quillota confirmaron la fecha de la audiencia, pero indicaron que el Ministerio Público no se referirá al contenido de lo que se revelará en la instancia.

“Durante estos meses se ha trabajado en el caso, lo que será expuesto en su momento, según lo establece la actual legislación”, indicaron.

Señales

Silvana del Valle, abogada de Bahamondes e integrante de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, coincide en que los daños no fueron realizados por sus representadas y que, de todas formas, “no revisten de manera alguna las características que la ley exige para calificarlos como daños calificados”.

“Una de las exigencias de la ley es que los daños excedan las 40 UTM, cosa que no aplica, y que sean realizados en contra de autoridades en venganza a sus decisiones, para impedir el ejercicio de sus atribuciones, cuestión que claramente no era el objetivo de esta toma pacífica sino que todo lo contrario“, añade.

Debido a lo anterior, asegura que “acciones como esta persiguen la criminalización de la protesta social y, en particular, la demanda social del fin de la violencia contra la mujer y el fin a la impunidad por parte del Estado. Ahí hay un asunto súper delicado. Es la primera vez que se formaliza a mujeres que exigen justicia por femicidio en Chile“.

“Esta es una señal de que el Estado nos quiere siempre en posición de víctimas, mujeres que lloran, pero si reclamamos por la falta de justicia, nos castigan”, añade.

Por su parte, el caso de Nicole Saavedra se encuentra a la espera del inicio del juicio oral, luego de la formalización de Víctor Pulgar el 6 de enero de este año, por los delitos de violación con homicidio, secuestro y robo.

La audiencia aún no tiene una fecha definida, ya que aún se encuentran pendientes una serie de diligencias que buscan esclarecer si existió participación de terceros.