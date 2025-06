Carolina Tohá pierde ante Jeannette Jara y el Socialismo Democrático queda en una compleja encrucijada

Este domingo, la exministra del Interior no logró imponerse en las primarias. Revisa algunos de los aspectos que han marcado su carrera por la presidencia.

Carolina Tohá no logró imponerse en la primaria, siendo Jeannete Jara la elegida para representar el pacto “Unidad por Chile” en la elección presidencial.

La candidata del Socialismo Democrático -con el 45,07% de los votos escrutados- obtuvo el 27,89% de las preferencias, siendo superada ampliamente por Jeannette Jara (PC), que recibió un 60% de los sufragios.

De esta manera, el Socialismo Democrático queda en una compleja encrucijada. Ya que, en rigor, debe apoyar la candidatura comunista a la presidencia, pero la opción de que la Democracia Cristiana levante una candidatura “de centro”, podría llevar a que figuras reconocidas del sector se “descuelguen” en post de dicha postulación.

De ministra a carta presidencial

Durante su campaña de cara a las primarias, quien fuera ministra del Interior se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente debido a sus dichos tanto sobre el Ejecutivo, como sobre los otros contendores de su bloque o los candidatos de la oposición.

Salida del gobierno

Los primeros días de marzo, Tohá presentó su renuncia a su cargo como ministra del Interior, anunciando su precandidatura presidencial. “Siento el deseo de entregar todo lo que tengo al país en esta etapa, con una responsabilidad aún mayor”, dijo entonces.

“He estado en muchas luchas políticas en mi vida. Cuando he considerado que son importantes para el país, nunca me he restado y ha llegado el momento de emprender otra lucha política, que es postular a la presidencia de la República”, añadió.

El presidente Gabriel Boric destacó en dicho momento que “los cambios de ministros siempre son momentos difíciles (…), pero si bien este es un momento que siempre cuesta, también es alegre, ya que Carolina se va habiendo hecho un tremendo trabajo”.

Marcando distancia del gobierno

Al poco tiempo de anunciada su precandidatura, Tohá marcó distancia del actual gobierno, llegando a señalar en CNN Chile en abril cosas como que no quería “hacer un gobierno igual a este” y que “este gobierno fue fruto de un momento de necesidad”.

Estos dichos causaron polémica, llegando hasta el nuevo ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a referirse a ellos. “En el marco de la campaña se van a hacer muchas declaraciones y no es el rol del Gobierno estar comentando día a día los detalles”, replicó.

Pese a las constantes frases de este tipo, recientemente aseguró a Canal 9 Bío-Bío que no se desmarca “en lo más mínimo”. “Fui parte de este gobierno y creo que he sido la única candidata que ha defendido todas sus políticas, pero yo estoy compitiendo por un futuro y los próximos cuatro años no pueden ser la repetición de estos cuatro”.

Anuncia relación con el ministro Mario Marcel

Otro de los momentos que marcó la campaña presidencial de quien fuera alcaldesa de Santiago entre los años 2012 y 2016 fue cuando anunció su relación con el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel. Si bien el noviazgo se rumoreaba hace varios meses en los pasillos de La Moneda, hasta entonces no se había revelado de forma oficial.

A inicios de mayo, en entrevista con La Tercera, reveló la noticia: “desde hace un tiempo somos pareja con Mario Marcel. Hemos buscado mantener esto en un plano privado”, dijo, detallando que la relación entre ambos comenzó “el primer año en que fui ministra. Se fue dando de a poco, muy gradualmente, no fue de la noche a la mañana”.

La relación ha causado polémicas hasta el día de hoy. “Su profesionalismo y su compromiso con el interés del país no va a estar en cuestión porque tenga una relación conmigo”, dijo el domingo 22 de junio el marco del debate presidencial, tras ser consultada por un eventual conflicto de interés en caso de triunfar en las primarias.

Roces con Jara y el PC

Uno de los tópicos que ha causado polémica estas últimas semanas han sido los dichos de Tohá respecto al Partido Comunista, que también forma parte del pacto, y del comunismo en general. “No soy partidaria de que gobierne el PC (…). El modelo comunista no ha tenido éxito en el mundo; ha tenido resultados adversos”, dijo hace algunos días.

En CNN Chile, profundizó sus diferencias con el PC al señalar que no tiene “una buena opinión de las experiencias del comunismo en el mundo. Tengo una mala opinión y eso no es una ofensa, es una realidad”, planteando que si es parte de una alianza que la incluye es porque valora “su aporte, ellos en la historia de Chile han hecho una serie de contribuciones”.

La candidata del PC, Jeannette Jara, salió al paso de estos dichos, desdramatizándolo. “Es parte de una elección. El PC ya es gobierno hoy día, en el gobierno del que encabeza el presidente Gabriel Boric. Formamos parte de este Gobierno (…). Si soy elegida seré la candidata de una coalición de centroizquierda amplia y unitaria, no de un partido político”.





Apertura a la centroderecha

Hace algunos días, el pasado miércoles 25 en CNN Chile, Tohá afirmó que de ganar en las primarias buscará respaldos más allá del progresismo, incluyendo sectores de la centroderecha. “Para derrotar a la derecha tenemos que armar una mayoría que vaya mucho más allá del oficialismo, que recoja a sectores que, por ejemplo, no estuvieron con nosotros en el plebiscito”.

En esta línea, la otrora ministra reconoció que está abierta a buscar apoyos no solamente en el centro político. “Incluso en la centroderecha, porque lo que tenemos al frente es una derecha extrema que ha ido contagiando a la derecha tradicional, que está tomando unas agendas que son las de alguna manera este programa que estamos viendo en el mundo”.