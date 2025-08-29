Carmona asegura que defenderá candidatura parlamentaria de Jadue “hasta el último segundo y el último recurso”

El timonel del PC, Lautaro Carmona, subrayó que, ante el proceso judicial que enfrenta el candidato por el Distrito 9, Daniel Jadue, y en medio de una reclamación de exclusión del padrón electoral, presentará hasta el "último recurso"para defender su postulación.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la situación judicial del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco de su candidatura por el Distrito 9.

El Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana citó a Jadue este lunes 1 de septiembre, a las 14:30 horas, a comparecer tras una “reclamación de exclusión del padrón electoral” en su contra. Además, el tribunal solicitó su informe judicial.

“Pídase asimismo informe, por la vía más expedita, al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, acerca de la situación procesal de Óscar Daniel Jadue Jadue, en la causa Rol 1.343-2021, el que deberá evacuarse dentro de 48 horas”, instruyó la resolución.

Consultado sobre los eventuales procedimientos en caso de que se inhabilite la postulación de Jadue a un escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados, Carmona subrayó: “Yo voy a vivir hasta el último segundo y hasta el último recurso, desde el punto de vista jurídico, lo que sea para defender esa candidatura”.

Lee también:Abogado querellante en el Caso Farmacias Populares pedirá la inhabilitación de la candidatura de Daniel Jadue

En esa línea, detalló que hace algún tiempo solicitó una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, a través de la Ley de Lobby. “Yo entiendo que parece que hay plazos o límites de responder a las solicitudes. Y no fue para esto, porque nadie sabía que iba a ocurrir”, aclaró.

Respecto al motivo de la citación, Carmona explicó que surgió luego de que Radio Biobío publicara que el exsecretario ejecutivo de Achifarp, Matías Muñoz, afirmó haber sido presionado por la fiscal Giovanna Herrera para declarar contra el militante del PC.

“Entonces, quiero preguntarle al fiscal si eso es la normalidad, si así funciona esto. Que me explique, que le explique al país, porque si no, podría parecer que aquí hay un acoso persistente, perseverante, que tiene por fin, digamos, afectar la candidatura de Jadue”, cerró.