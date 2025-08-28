Abogado querellante en el Caso Farmacias Populares pedirá la inhabilitación de la candidatura de Daniel Jadue

El querellante en el Caso Achifarp, Christian Espejo, anunció que esta tarde solicitarán al tribunal que oficie a los órganos correspondientes para inhabilitar la candidatura del exalcalde de Recoleta en el Distrito 9.

Durante este jueves, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago definió los plazos en la investigación del denominado Caso de las Farmacias Populares, en el que está acusado el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

El fiscal Marcelo Cabrera, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, se refirió a la decisión de aplazar la audiencia de preparación de juicio oral para el 8 de octubre, además del rechazo a los recursos presentados por la defensa de Jadue.

“Es una audiencia más bien técnica. En lo que se discute es cuáles son los medios de prueba que se van a acoger o rechazar para presentarse finalmente en un tribunal oral”, explicó.

Consultado sobre si han considerado oficiar al Servicio Electoral (Servel) por la candidatura de Jadue en el Distrito 9, aclaró que “a nosotros no nos compete esa decisión, entendemos que hay instituciones que tienen que funcionar. Nuestra obligación constitucional es presentar la acusación, y eso fue lo que hicimos”.

Respecto a las penas que arriesga el militante del Partido Comunista (PC), detalló que se le imputan cuatro hechos relacionados con fraude reiterado, estafa, un delito de cohecho y un delito concursal. En total, las penas solicitadas suman más de 18 años de cárcel.

Por su parte, el abogado Christian Espejo, representante del exconcejal Mauricio Smok y querellante en el Caso Achifarp, manifestó: “Para nosotros hay satisfacción, puesto que lo único que logró en este caso la defensa de Jadue es aplazar en 25 días la audiencia de preparación del juicio oral, lo cual es prudente, no tiene mayor importancia. Pero lo que hoy día sí se afirma es que se cerró la investigación y, por otra parte, que la calidad de acusados de todos los formalizados en este caso se mantiene”.

En ese contexto, sostuvo que como querellantes, a diferencia del Ministerio Público, tienen la facultad de solicitar ante los órganos pertinentes que se genere “la inhabilidad del señor Jadue para ser candidato. Yo creo que ese es uno de los efectos más importantes de la acusación que hoy día todos conocemos”.

Asimismo, subrayó que no solo podría quedar inhabilitado como candidato, sino que también perder sus derechos políticos.

Finalmente, adelantó que la solicitud se realizará durante esta tarde: “Nosotros lo vamos a solicitar en el transcurso del día de hoy, en la tarde, al tribunal, para que se oficie directamente al Servel, con el fin de que tenga conocimiento de esta acusación, que ya se encuentra en nuestro juicio debidamente notificada a la defensa”, concluyó.