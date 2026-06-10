“Abuso de poder”: Carmona advierte repercusiones para el Gobierno por embargos a deudores del CAE

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó los embargos aplicados a deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE) y los calificó como un “abuso de poder”.

En conversación con Radio Infinita, el timonel comunista criticó la instrucción de cobro a través de Tesorería y advirtió que la medida puede generar costos políticos para el Gobierno.

“Desde el punto de vista político, incluso con cierta sensibilidad y ciertos valores, me parece un abuso de poder”, afirmó Carmona.

“El gobierno se ha hecho de un problema gratis”

Según el dirigente, el Ejecutivo debió abordar la situación de los deudores del CAE con un mecanismo caso a caso, y no mediante una medida general.

“Se debió haber abordado persuadiendo, insistiendo y caso a caso, no en una norma general, plana, como que toda la gente está en la misma condición”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que hay personas que pueden atravesar situaciones complejas, como cesantía, enfermedad o problemas familiares, por lo que acusó falta de consideración en la aplicación de las cobranzas.

“Nadie está viviendo un dolor y le suma un zapazo”, dijo.

Carmona también sostuvo que el tema afecta directamente a sectores medios.

“Esto es un golpe a lo que tanto se habla y tanta preocupación muestra todo el mundo político; la llamada clase media o capas medias, son ellos los que están endeudados”, afirmó.

El presidente del PC planteó que los embargos pueden impactar transversalmente a personas de distintas posiciones políticas. “El gobierno se ha hecho de un problema gratis, porque le quiero decir que deudores del CAE hay de los que votaron por la izquierda y por la derecha”, sostuvo.

A su juicio, la medida podría derivar en cuestionamientos mayores hacia el Ejecutivo.

“Va a traer repercusiones, la gente va a tratar de recuperar su condición anterior”, señaló.

Luego agregó: “Vamos a terminar en un bochorno con efectos humanos muy lamentable que va a quedar anotado en el registro de cuáles son los focos que pone el Gobierno a sus prioridades para lograr financiamiento”.