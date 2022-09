Este lunes, Carlos Maldonado anunció su renuncia al Partido Radical (PR) para, según él, “seguir siendo consecuente con los principios que animan mi acción política“.

En sus redes sociales, el ex presidente de la colectividad publicó la carta de renuncia enviada al Servicio Electoral (Servel), junto a una misiva en la que detalla los motivos de su salida.

“No soy partidario de esta permanencia acrítica, y sin incidencia real del Partido, en un Gobierno que, hasta ahora, ha mostrado una gestión ineficiente, sin avances reales en el cumplimiento de su programa, y aún más lejos de responder a los principales problemas que aquejan a la ciudadanía”, explicó.

Maldonado detalló la razón “más importante”: “no me interpretó en absoluto, muy por el contrario, me violentó, el apoyo (…) -insuficientemente debatido y sin dejar espacio a la libertad de conciencia de los militantes que teníamos una convicción distinta- a un texto constitucional que afectaba principios que el radicalismo ha defendido”.

“Destacados representantes del partido advirtieron clara y públicamente las graves falencias del texto, recibiendo desde la institucional partidaria (…) llamados al silencio, y la amenaza, pronto llevada a cabo, de abrir en su contra procedimientos disciplinarios, en el marco de los cuales se llegaron a adoptar medidas sancionatorias”, agregó.

Finalmente, el ex presidente del PR sostuvo que ha sido “radical toda la vida”. “Admiro el legado de grandes figuras de nuestra historia, que tanto aportaron a Chile, y seguiré sirviendo a los principios de radicalismo. La libertad, igualdad y fraternidad han sido y serán mi norte”.