El ex candidato presidencial informó que el actual vicepresidente de la falange, Alberto Robles, será el encargado de dirigir a la colectividad en su reemplazo. "Por primera vez, desde 1989, la candidatura presidencial apoyada por los partidos del sector, no ha triunfado en la primera vuelta ni estará en el balotaje", lamentó el ahora ex jefe del partido.