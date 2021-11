Este martes se generó una amplia polémica a propósito de las declaraciones que se dieron a conocer por parte del diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, en torno a ideas explícitamente machistas, misóginas, transfóbicas y xenófobas.

“Un 62% de las mujeres tiene la fantasía de ser violada”, “la única razón por la que las feministas querían el derecho a voto es porque, como no tenían marido, no podían obligarlos a votar como ellas querían”, “esas feministas que aparecen ahora, diciendo haber sido violadas y que no denunciaron a tiempo a sus agresores, son cómplices de las violaciones”, son algunas de los dichos del parlamentario electo.

Johannes Kaiser diciendo que los violadoras de mujeres “feas” deberian recibir una medalla de honor. Ése es el discurso del Partido Republicano. pic.twitter.com/CPKh6iE54R — eliodoro (@eliodor04453040) November 23, 2021

Luego de haber cerrado su cuenta de Twitter, donde se podía evidenciar una serie de más publicaciones y comentarios abiertamente violentos, Kaiser decidió emitir un comunicado público pidiendo disculpas por todos sus dichos, apelando a una supuesta “ironía” de su parte.

“Quiero pedir públicamente disculpas a todos quienes se hayan sentido ofendidos, por una serie de frases francamente inaceptables, que resultaron de una mala ironía que buscaba escandalizar llamando la atención”, sentenció la futura autoridad.

El representante del partido de José Antonio Kast, también advirtió que dichas frases “lo único que hacen es poner en duda mi irrestricto respeto a derechos fundamentales y a la dignidad de todas las personas sin distinción“.

“Quiero reiterar también que trabajaré de manera incansable para restaurar aquellos derechos que se han perdido como sociedad y que afectan a hombres y mujeres, como son el orden público, la seguridad, el respeto y la dignidad de todos y todas”, destacó Kaiser.

El diputado electo finalmente reiteró sus disculpas por el supuesto “mal entendido” y agradeció el respaldo que ha recibido desde su sector, comprometiéndose a trabajar “para llevar adelante los compromisos adquiridos”.