El ex senador Carlos Larraín confirmó su intención de participar en una lista para presidir Renovación Nacional (RN), ya que cree que “RN es un partido muy importante en el cuadro chileno”.

En entrevista con La Tercera, Larraín dijo que por delante hay 14 o 15 meses “de muchas decisiones que requieren de una directiva que salga bien de las elecciones y que tenga mucho respaldo interno“.

El ex parlamentario acusó que “hasta el momento, RN está en una especie de parálisis movida por este empate extraño que existe en torno al plebiscito. El 90% de RN está por defender la Constitución y un 10% está por echarla abajo. Un genio de matemáticas declaró que eso configuraba un empate”.

Larraín buscará volver a presidir la tienda con el apoyo del ex canciller Andrés Allamand. Dijo que ambos creen que “es necesario elegir una directiva” y que la directiva de Rafael Prohens no tiene la experiencia para liderar los procesos que están por venir.

“Casi todos ellos son muy jóvenes. Tienen, además, sus propios proyectos electorales, y luego, no están ratificados por una elección interna”, afirmó.

El ex senador aseguró que, en caso de que el consejo general prorrogue la actual directiva, no estará disponible para postularse. Acusó que “hay un empeño deliberado en no elegir una directiva. Se quiere dejar a RN en estado de stand by”. Consultado sobre los motivos, dijo que “está la idea de que Mario Desbordes puede volver a ocupar la presidencia del partido”.

Sobre esa posibilidad, afirmó que “sería de lo más malo que hay” porque el ministro de Defensa “trasladó el domicilio de RN. RN es un partido que pertenecía a la centroderecha, ubicación en la cual siempre había actuado como bisagra para suavizar la transición, pero resulta que ahora RN, en virtud de la intervención de Mario Desbordes, se trasladó a la centroizquierda“.

En el caso de la diputada Paulina Núñez, indicó que “doña Paulina está en la misma parada”.