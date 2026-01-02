Conductor ebrio atropella a carabinero de franco en Providencia: También tenía sus papeles vencidos

El hecho ocurrió de madrugada en Vicuña Mackenna con Marín. El funcionario fue trasladado al hospital institucional y el conductor quedó detenido tras marcar 1,98 en la prueba de alcohol.

Un carabinero que se encontraba de franco fue atropellado durante la madrugada de este viernes en la comuna de Providencia, luego de ser impactado por un automóvil cuyo conductor manejaba en estado de ebriedad y con la documentación vencida.

El accidente se produjo en la intersección de avenida Vicuña Mackenna con calle Marín, mientras el funcionario policial se desplazaba en motocicleta rumbo a su unidad.

Lee también: “¿Cuándo es el primer fin de semana largo del 2026 en Chile?“

Giro en “U” provocó la colisión

El mayor Francisco Carreño explicó que el conductor del vehículo realizó “una maniobra prohibida” en el lugar. “A raíz de este viraje hacia la izquierda del vehículo, colisionó al motorista, y por proyección este volcó”, señaló.

Según detalló el oficial, la maniobra corresponde a un giro en “U”, acción que se encuentra expresamente prohibida en ese punto de la vía.

Tras el accidente, Carabineros sometió al conductor a una prueba respiratoria, la que arrojó un resultado de 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre.

El conductor del vehículo responsable del accidente venía en estado de ebriedad y con sus papeles vencidos”, precisó el mayor Carreño.

El carabinero atropellado fue trasladado hasta el hospital institucional para evaluar su estado de salud. Hasta el momento no se informó la gravedad de sus lesiones.

En tanto, el conductor del automóvil fue detenido por personal policial y quedó a disposición del Ministerio Público.