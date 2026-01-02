Servicios feriado

¿Cuándo es el primer fin de semana largo del 2026 en Chile?

Por CNN Chile

02.01.2026 / 07:54

Con el año recién iniciado, el calendario de feriados comienza a tomar protagonismo entre quienes buscan planificar descansos y escapadas.

Recién comienza el año y, aunque todavía se siente el arrastre de las celebraciones, muchos ya miran el calendario con una pregunta clara: ¿cuándo es el primer fin de semana largo?

Entre quienes siguen de vacaciones y quienes ya volvieron a la rutina, la expectativa por los próximos días de descanso empieza a instalarse desde los primeros días de enero.

¿Cuándo será el primer fin de semana largo de 2026?

El primer descanso extendido del año llegará con Semana Santa, durante el mes de abril.

La fecha clave será el viernes 3 de abril, correspondiente a Viernes Santo, un feriado que no es irrenunciable, por lo que no todas las personas estarán obligadas a suspender sus actividades.

Para quienes sí puedan tomar ese día, el fin de semana se extenderá hasta el domingo 5 de abril, lo que permitirá tres jornadas consecutivas de descanso. 

Revisa los fines de semana largos siguientes

  • Viernes 1 de mayo: Día Nacional del Trabajo (feriado irrenunciable)
  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
  • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional
  • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Revisa TODOS los feriados que tendrá el 2026

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo (Irrenunciable)
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Sábado 4 de abril: Sábado Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (Irrenunciable)
  • Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
  • Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
  • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
  • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
  • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (Irrenunciable)
  • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)
  • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
  • Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable)

