¿Cuándo es el primer fin de semana largo del 2026 en Chile?

Con el año recién iniciado, el calendario de feriados comienza a tomar protagonismo entre quienes buscan planificar descansos y escapadas.

Recién comienza el año y, aunque todavía se siente el arrastre de las celebraciones, muchos ya miran el calendario con una pregunta clara: ¿cuándo es el primer fin de semana largo?

Entre quienes siguen de vacaciones y quienes ya volvieron a la rutina, la expectativa por los próximos días de descanso empieza a instalarse desde los primeros días de enero.

¿Cuándo será el primer fin de semana largo de 2026?

El primer descanso extendido del año llegará con Semana Santa, durante el mes de abril.

La fecha clave será el viernes 3 de abril, correspondiente a Viernes Santo, un feriado que no es irrenunciable, por lo que no todas las personas estarán obligadas a suspender sus actividades.

Para quienes sí puedan tomar ese día, el fin de semana se extenderá hasta el domingo 5 de abril, lo que permitirá tres jornadas consecutivas de descanso.

Revisa los fines de semana largos siguientes

Viernes 1 de mayo: Día Nacional del Trabajo (feriado irrenunciable)

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional

Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Revisa TODOS los feriados que tendrá el 2026