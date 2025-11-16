Candidatura a la ONU: Bachelet dice que sería un honor que una mujer tenga la oportunidad de ser la primera secretaria general

La exmandataria señaló que será responsabilidad del próximo gobierno definir si le entrega su apoyo o si pierde el honor de tener a la primera mujer secretaria general de Naciones Unidas.

Michelle Bachelet habló sobre sus aspiraciones para liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

La expresidenta llegó hasta el Complejo Educacional La Reina para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. Tras ello, dio un punto de prensa donde se manifestó respecto a la unidad del progresismo en Chile.

Aunque también tuvo palabras para su candidatura a la ONU, la cual fue anunciada hace algún tiempo.

La otrora mandataria expresó que sería un honor que una mujer tenga la oportunidad de ser la primera secretaria general de las Naciones Unidas. También apuntó a que se necesita humanidad y no solo geopolítica.

Además, afirmó que será responsabilidad del próximo gobierno entregarle respaldo a la candidatura o perder el honor de que Chile pueda tener a la primera mujer secretaria general del organismo.

Cabe recordar que si bien fue el presidente Gabriel Boric quien entregó su apoyo y dio a conocer la candidatura, la decisión final será tomada por la próxima administración.

En ese sentido, algunos candidatos han rechazado la postulación, como José Antonio Kast o Johannes Kaiser. Por el otro lado, la abanderada Jeannette Jara expresó que sí respaldaría a Bachelet a la ONU.