Michelle Bachelet: “Espero que los chilenos apuesten a un gobierno que quiera brindarles igualdad de derechos y oportunidades”

La expresidenta dijo esperar que la nueva administración "construya lo que hemos construido todos los gobiernos anteriores".

La expresidenta Michelle Bachelet llegó hasta el Complejo Educacional La Reina para ejercer su voto en las elecciones 2025.

Tras sufragar, la exmandataria otorgó un punto de prensa en el que manifestó esperar que “el nuevo Gobierno que llegue construya lo que hemos construido todos los gobiernos anteriores”.

“Lo que quisiera yo es que sigamos perfeccionando nuestra democracia, que pueda seguir la economía funcionando bien y sobre todo que las personas puedan vivir en mejores condiciones, con mayor bienestar, con mayores condiciones de salud y también con mayor tranquilidad”, expresó.

En esa línea, afirmó que es muy importante “la unidad de todas las fuerzas democráticas progresistas. Creo que más allá de lo que suceda en estas elecciones es clave que haya un grupo de personas que creemos en un progreso que le llegue a todos”.

Bachelet remarcó que las personas necesitan dignidad, respeto e igualdad de oportunidades.

“Espero que ojalá los chilenos apuesten a eso, a un gobierno que lo que quiera es brindarles esa igualdad de derechos y oportunidades”, dijo.