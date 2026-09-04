Canciller Pérez Mackenna por dichos del presidente Milei en Foro Madrid: “Fue una cosa privada entre partidos políticos”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó la polémica por las declaraciones del presidente argentino Javier Milei en el Foro Madrid, evitando “opinar” sobre los dichos del mandatario.

El jefe de Estado trasandino fue el encargado de dar el discurso inaugural del foro. En la cita, festejó que Chile volvió a “apostar por las ideas de la libertad”, destacando “la estabilidad y crecimiento” que tuvo Chile tras el “derrocamiento” del mandato del expresidente Salvador Allende.

El canciller, al ser consultado por los dichos del líder argentino, dijo que se trataba de “un acto político fuera del ámbito de la Cancillería. No voy a opinar sobre declaraciones que se hagan en otros foros, menos del presidente Milei. No voy a hacer comentarios sobre eso”.

“Esto fue en un contexto de un foro fuera del ámbito de las reuniones de nosotros, una cosa privada entre partidos políticos. No tengo comentarios que hacer al respecto”, añadió el secretario de Estado en conversación con T13 Radio.

Canciller aborda dichos del embajador Judd por “Doctrina Donroe”

Pérez Mackenna descartó que Chile haya declarado su adhesión a la denominada “Doctrina Donroe“, luego de que el embajador de Estados Unidos en el país, Brandon Judd, explicara que la administración de José Antonio Kast estaría aplicándola.

La autoridad marcó distancia de los dichos del diplomático y sostuvo que el Gobierno chileno no ha realizado ninguna declaración que implique aceptar esta doctrina.

“Es que yo no sé qué significa que Chile acepte la política Donroe. Nosotros no tenemos ninguna declaración en el sentido de aceptar ese tipo de cosas. Lo que tenemos son conversaciones específicas respecto de proyectos que estamos analizando en forma conjunta”, dijo.