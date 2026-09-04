Sacyr se impone en la licitación de la Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes por más de US$ 1.000 millones

El Ministerio de Obras Públicas realizó este viernes 4 de septiembre el Acto de Apertura de Ofertas Económicas del proyecto Segunda Concesión Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes, proceso en el que Sacyr Concesiones Chile SPA presentó la mejor oferta entre los cuatro participantes del proceso licitatorio.

La instancia registró una alta participación, con cuatro ofertas recibidas en total, de las cuales tres resultaron técnicamente aceptables.

Además de Sacyr, compitieron en esa categoría Vías Chile SA y el Consorcio Nueva Autopista Los Libertadores, ambos superados por la propuesta económica presentada por la empresa adjudicataria.

Inversión y plazos del proyecto

El proyecto contempla una inversión estimada de US$ 1.013 millones y busca modernizar de manera integral la conectividad entre las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

La ruta constituye además un corredor estratégico para el transporte nacional e internacional, en particular para los flujos de carga y pasajeros que provienen desde Argentina.

De acuerdo con el cronograma proyectado por el MOP, el inicio de las nuevas obras está estimado para 2031, mientras que la puesta en servicio total del proyecto se prevé para 2035.

La actual concesión de la Ruta 57 concluirá el 8 de enero de 2027, fecha a partir de la cual comenzará a operar el nuevo contrato bajo la administración de Sacyr.

¿Qué comunas contempla la nueva concesión?

La intervención se extiende a lo largo de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, abarcando las comunas de Quilicura y Huechuraba, en la provincia de Santiago; Colina y Tiltil, en la provincia de Chacabuco; y Rinconada, Calle Larga y Los Andes, en la provincia homónima.

En total, el proyecto contempla aproximadamente 110,4 kilómetros de infraestructura vial. Esa cifra incluye:

La actual Ruta 57, con 79,8 kilómetros .

. La Ruta G-71, con 16,7 kilómetros .

. Un nuevo trazado de 9,3 kilómetros que conectará directamente la Ruta 57 con la Ruta 5.

que conectará directamente la Ruta 57 con la Ruta 5. Una nueva conexión de 4,6 kilómetros en el sector del Puerto Terrestre de Los Andes, orientada a optimizar la operación logística de la zona.

Nuevas pistas, puentes y túneles

Entre las principales obras contempladas destaca la ampliación a terceras pistas en los primeros 24 kilómetros de la ruta, lo que busca mejorar los niveles de servicio y la capacidad vial del corredor.

El proyecto también fortalecerá la conectividad transversal en el sector urbano de la Región Metropolitana, mediante nuevos enlaces, atraviesos y calles de servicio, junto con la mejora de las estructuras existentes.

La iniciativa suma además la construcción de nuevos puentes, ciclovías y pasarelas peatonales con paraderos asociados, un nuevo túnel paralelo al actual Túnel Chacabuco, una nueva área de servicios generales en Los Andes, una pasarela en Huechuraba en el nuevo atravieso El Molino, un nuevo eje de conexión con la Ruta 5, el mejoramiento de la Ruta G-71 y la construcción de la nueva Ruta Los Andes Oriente.

MOP destaca impacto económico de la iniciativa

La Directora General de la Dirección General de Concesiones, Lorena Herrera, valoró la respuesta del sector privado al proceso licitatorio y destacó el impacto económico que tendrá la iniciativa para las comunas involucradas.

“Este proyecto no solo renovará un eje vial estratégico para el transporte de carga internacional con Argentina, sino que también será un potente motor de reactivación económica y generación de empleo para las comunas de las provincias de Santiago, Chacabuco y Los Andes”, afirmó.